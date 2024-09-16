“Okulların açılmasının ertelenmesi UBP Kurultayı ile ilişkili değil”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN ve Kanal Sim'in okulların açılışının ertelenmesine ilişkin başlattığı özel yayına katılarak sürece dair açıklamalarda bulundu, okulların açılmasının UBP Kurultayı ile ilgili olmadığını toplumun bunu kurultayla ilişkilendirdiğini savundu.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden bu yana okulların onarımı ve güçlendirilmesi için ciddi bir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Tarihin en yüksek sayıda tamir, bakım ve onarım mücadelesi verildi. 91 okula tamir, 28 okula güçlendirme yapıldı, bunlardan 22’si tamamlandı. 6 okulda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Diğer okullarda ise konteyner sınıflarla eğitimi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan, 20 civarında okulu yıkıp yeniden inşa ettiklerini ve bu sayının 24’e tamamlanacağını belirtti.

Okul binalarının açılışına fiziksel olarak büyük oranda hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Bugün sabah okullar açılabilseydi, fiziki olarak yüzde 99 oranında hazırdık. Ancak İskele TMK’daki binaların onayı birkaç gün sarktı” diyerek, gecikmenin resmi süreçlerden kaynaklandığını söyledi.

"Bitmeyen bir binamız yok, eğitimin devamlılığı için alternatif yaratmadığımız bir noktamız da yok" diyen Çavuşoğlu, eğitimdeki bir diğer önemli gündem maddesinin öğretmen atamaları olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, ilkokullarda kadrolu atamalarının yapıldığını ancak ortaöğretim ve mesleki teknik liselerinde öğretmen atamalarının tamamlanmadığını ifade etti. “Atamaların yapılmasıyla birlikte öğretmenlerin Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık sertifikalarını da almaları gerekiyor. Bu süreç henüz tamamlanmadığı için Hükümet, okulların 1 hafta ertelenmesine karar verdi” dedi.

"Gecikme Kurultayla ilişkili değil"

Çavuşoğlu, okulların açılışının ertelenmesinin UBP kurultayıyla ilişkilendirilmesi konusuna değindi. “Her şeyi kurultaya endeksleme tehlikesi vardı, bunu kendi aramızda da konuştuk. Ancak asıl maksadımız ifade ettiğim gerekçelerdi. Toplum bunu kurultayla ilişkilendirdi” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, “Okulların açılmasına engel olabilecek bir eğitim bakanı düşünülemez. Hükümet de ben de okulların açılması gerektiğini savunduk. Ancak depremi de yaşamış bir halk olarak çocukların güvenliği her şeyden önemli. 1 hafta erteleme kararı bu doğrultuda alındı” açıklamalarında bulundu.

Çavuşoğlu, “Bu sürecin UBP kurultayına endekslenmesi beni rahatsız ediyor.” diye ekledi.‘Kamu Hizmeti Komisyonu’nun süreci hızlandırması halinde bu hafta okulu açar mısınız?’ sorusuna da cevap veren Çavuşoğlu, “Hazırsak neden olmasın” cevabını verdi.