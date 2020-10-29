Okullarda ‘COVİD- 19 SANCISI’

Devrim DEMİR- Fehime ALASYA

İlk ve orta öğretimde hem özel hem devlet okullarından vaka haberleri gelmeye devam ediyor. Okullar tedbirlerini arttırırken, çocuklarının önce sağlığını ardından da eğitimini düşünen veliler, eğitimden uzak kalmanın çözüm olmadığını belirtti, tedirginliğini paylaştı.

Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin pozitif çıkması sonrası okul eğitime Pazartesi gününe kadar ara verirken, yeni bir pozitif vaka haberi Yakın Doğu İlkokulu’ndan geldi.

Bir haftadır izole olduğu öğrenilen ilkokul öğrencisinin dün yapılan testinde pozitif çıktığı belirtildi, çocuğun sınıfının izole edildiği ifade edildi.

Seyretilmiş eğitim…

Geçtiğimiz hafta 9 Eylül İlkokulu’nda çıkan bir vakanın ardından ise okulda seyreltilmiş eğitime devam edilirken, yapılan tüm testlerin negatif olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin Covid-19 olduğunu öğrenen Demokrasi Ortaokulu’nda da tedbirler arttırıldı, dün gün boyu okuldaki tüm öğrencilere PCR testi yapıldı.

Okul Müdürleri ve veliler, bu sıkıntılı günleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Okulda alınan tedbirleri yeterli bulduğunu belirten aileler ve okul müdürleri, bu tedbirlerin sadece okul ortamında sıkı tutulmasıyla bulaşın önüne geçilemeyeceği konusunda hemfikir…

Kapanma sürecinde eğitim alanında çok zor günler yaşadığını dile getiren veliler, bunun çözüm olmadığını, gerekli önlemleri alarak virüsle yaşamaya alışılması gerektiğini belirtti.

Birçok veli, çocuğu Covid-19 olan annelerin otel odasında veya ev dışındaki karantina merkezlerinde sorun yaşayabileceğini, bu alanlarda çocuklarla uzun süre barınmanın mümkün olmadığını anlatarak, ‘ev karantinası’ talebinde bulundu.

Bu talebini dile getiren veliler, devletin de sıkı denetim yapması gerektiğinin altını çizmekten geri kalmadı.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Hakan Özsaygın:

‘Bir çocuğumuz karantinada, 15 öğrencimiz izole’

9 Eylül İlkokulu Okul Müdürü Hakan Özsaygın, geçen hafta bir öğrencilerinin pozitif çıktığını temaslı ekibin gerekli tedbirleri alarak çocuğun karantinada tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Öğrencilerin seyreltilmiş eğitimle gruplar halinde okula gelmeye devam ettiğini kaydeden Özsaygın, pozitif çıkan öğrencinin bulunduğu 15 kişilik grubun şuan okulda olmadığını kaydetti.

Özsaygın,” 15 kişilik öğrenci grubumuz tedbir amaçlı izole edildi. Hepsinin testleri negatif çıktı. Cumartesi yeniden testleri yapılacak ona göre eğitimlerine yeniden devam edecekler. Okulumuzda başka herhangi bir vakamız yoktur, tüm kuralları uyguluyoruz. Mesafe, maske, hijyen kuralları ile beraber öğrenciler dışında okula kimseyi almıyoruz. Öğretmenlerimizde herhangi bir vakamız yok. Umarım tüm çocuklarımız sağlıklarına kavuşurlar” dedi.

Yakın Doğu İlkokulu’nda 1 vaka daha…

Yakın Doğu İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrencinin testinin bugün pozitifleştiği öğrenildi.

Daha önce başka bir vakadan dolayı izole altında olan öğrencinin dün testinin pozitifleşmesi ile karantinaya alındığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitimi Başkanı Ertan Aligüllü, öğrencinin bulaşmasının dershane kaynaklı olduğunu savundu.

Aligüllü, pozitif çıkan öğrencilerin sınıflarındaki çocukların ve öğretmenlerin de tedbir amaçlı evlerine gönderildiğini belirterek, ailelerin çok daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Aligüllü: “Bu hastalık kimsenin suçu değil, saklanmamalı”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitimi Başkanı Ertan Aligüllü, bu olayların bitmeyeceğini korunmanın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Hastalığın kimsenin suçu olmadığını ifade eden Aligüllü, testi pozitif olanların hastalığını saklamaması çağrısında bulundu. Okulda her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Aligüllü, “Aldığımız tedbirler arttırıldı. Giriş ve çıkışlarda önlemler arttırıldı, ilerleyen günler için bir takım öneriler hazırladık. 2 öğrencimiz dershane kaynaklı pozitif. Covid testi pozitif çıkan her iki öğrencinin sınıfı ve öğretmenleri de tedbir amaçlı evlerinde. Bütün ailelerimiz tedbirli olsun, umarım kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, veliler çocuklarını dershanelere gönderirken, bu kadar cesur olmasın” dedi.

Değirmenlik İlkokulu eğitime ara verdi

Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin Covid-19 çıkmasının ardından tüm okulda eğitim durdu.

Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin tümüne de test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını ifade eden İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, buna rağmen tüm okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

Başarı: “Okulu tedbir amaçlı kapattık”

Tedbir amaçlı kapandıklarını kaydeden Başarı, “Öğretmenler odasında, öğretmenlerimizin teması vardı. Bu da sınıflar arası temas olmasa dahi öğretmeler yoluyla teması sağlayabilir denildi. Sağlık Bakanlığı, temaslı takip ekibi bu uygulamayı uygun gördü, biz de onayladık.” dedi. Tüm testlerin Cuma günü yeniden tekrarlanacağını belirten Başarı, “Bu testin sonucunda, Pazartesi uygun görülürse okul yeniden açılabilir. Yapılacak olan diğer testler de negatif çıkarsa o zaman okul açılacak. Yapılan ilk testlerde tüm sonuçlarımız negatiftir.” dedi.

Demokrasi Ortaokulu Okul Müdürü Emine Garanti:

“Tedbir sadece okullarda değil, sosyal yaşamda da dikkatli olunmalı”

Okullardaki durumun ilk günlerdeki gibi olmadığına, daha dikkatli olunması gerektiğine değinen Demokrasi Ortaokulu Okul Müdürü Emine Garanti, “Çocukların maskesi gün içinde kopsa dahi hemen yenisini veriyoruz. İlk zamanki tedbir kitapçığımızda yayımlanan tüm uygulamalarımız hala devam ediyor.” dedi. Cuma günü okuldan bir öğrencinin Covid-19 haberini alan Demokrasi Ortaokulu Müdürü Garanti, neler yaşadıklarını anlattı.

Öğrencilerin, toplumun bir üyesi olduğunun altını çizen Garanti, okulda bulunulan saatlerin dışında da ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“Elimizden geldiğince tüm çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz.” diyen Garanti, dün okulda tüm öğrenci ve öğretmenlere PCR testi yapıldığını ifade etti.

Ateşi yüksekti, eve gönderdik

Okuldaki 8.sınıf öğrencisinin testinin Cuma günü pozitif çıktığını kaydeden Garanti, yaşananları şöyle anlattı:

“Bu çocuğumuz Pazartesi okula gelmemişti, Çarşamba günü annesiyle birlikte okula gelmişti, kapıdan girişte okula alınmadan ateşi ölçüldü ve 38 derecenin üzerinde çıktı. Hemen aileyi eve gönderdik, bunu yaparken de mutlaka bir doktora görünmelerini ve test yapmalarını söyledik. Aile eve gitti. O gün değil de ertesi gün çocuğun durumu biraz daha kötü olunca hemen doktora gittiler, test yaptılar. Ailesinin tüm üyelerine de test yapıldı, tümü negatif çıktı. Biz de Cumartesi günü tüm öğretmenler ve o sınıfa giren tüm öğrencilere test yapıp negatif sonuç aldık. Bu sınıftaki çocuklarımıza evde izole olmasını söyledik. Bugün de okulda bulunan tüm öğrencilere test yaptık. Sonuç bekliyoruz.”

Okulda tedbirler arttırıldı

Yaşananlardan sonra okulda olan tedbirlerin daha da arttırıldığını anlatan Garanti, okula girişlerin daha fazla denetime tabi tutulduğunu, ateş ölçümüne çok büyük titizlik gösterildiğini anlattı.

Garanti, “Bir aileden sadece bir kişi içeriye alınıyor, iki kişi alınmıyor, teneffüslerden sonra elektrik fişleri ve kapı kollarına kadar dezenfekte ediliyor. Bunun dışında maske kullanımı ve hijyene çok önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Kimi zaman sosyal mesafeyi korumakta güçlük çektiklerini işaret eden Garanti, dezenfektan, hijyen gibi malzemelerin eksikliği olmadığını, bakanlık tarafından sürekli yenilendiği ifade edildi.

Tedbir sadece okulda olmamalı

Bulaşın yayılmaması ve tedbirlere uyma konusunda aileler de, vatandaşlara da büyük görev düştüğünü ifade eden Garanti, bunun sadece okuldaki tedbirler olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

VELİLER TEDİRGİN, DİLLERDE ‘ŞAHSİ TEDBİR’ VE ‘EV KARANTİNASI’

Hasan Zorba (9 Eylül İlkokulu Velisi): “Tedbirleri kendimiz arttıracağız”

9 Eylül İlkokulu’nda alınan tedbirlerin yerinde olmasına rağmen çıkan vakalarla ilgili sadece öğrencilerin değil ailelerin de tedbirlerini arttırması gerektiğini ifade eden Hasan Zorba, “Ben torunum için her gün gidip geliyorum bu okulun tedbirlerini seviyorum, içeriye girilmesine izin verilmiyor. Artık biz kendimiz tedbirlerimizi arttıracağız, dünya genelinde yaşanan bir salgınla mücadele içindeyiz. Kendimize dikkat edeceğiz, bu hastalıkla yaşamaya alışacağız hem çocukları hem kendimizi koruyacağız. Okullar da çocuklarımız için devam etmeli eğitim de önemli sağlıkta önemli “dedi.

Vesile Damdelen Kutlu (9 Eylül İlkokulu Velisi): “İçimizde bir endişe var”

Çocuklar eğitime başladığı için mutlu olduklarını ama okullarında görülen vakalar nedeniylede huzursuz olduklarını kaydeden Vesile Damdelen Kutlu, Endişeliyiz, ama eğitimde öncülüklü. Çocuklarımız geçen eğitim yılından bu yana oldukça geri kaldılar. Eğitim başladı, duyduğumuz vaka haberleri ile huzursuz oluyoruz. Çocukları okula gönderiyoruz, ama içimizde bir endişe var” dedi.

Sertaç Maypa (9 Eylül İlkokulu Velisi): “Elimizden bir şey gelmiyor”

2019-2020 eğitim yılının pandemi nedeniyle yarıda kaldığını kaydeden Sertaç Maypa, çocukların eğitimden çok geri kaldığını söyledi. Maypa her türlü tedbiri alarak çocukları okula yollamak zorunda olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımızı okula yolluyoruz, tedbirimizi alıyoruz önlem alıyoruz. Çocuklarımız eğitimden çok geri kaldı, elimizden bir şey gelmiyor.”

Gülşah Solelgil (9 Eylül İlkokulu Velisi): “Gidişat kötü”

Eğitim yılının birçok erteleme ile açıldığını kaydeden Gülşah Solelgil, kendinin de öğretmen olduğunu çocuklarının da okula gittiğini ve risk altında olduklarını söyledi. Daha fazla tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Solelgil, “Çok tedirginiz çocuklarımızı okula yollarken. Bende öğretmenim, bende okuldayım daha fazla risk grubu oluşuyor. Daha fazla tedbir alınmalı rast gele yapılan testlerle olacak gibi değil. Öğretmenlere de rast gele testler yapılmakta gidişat kötü çocuklar çok tedirgin, korkuyorlar. Okula gelmekte tedirgin oluyorlar. Çalışan anne ve babalar içinde çok zor bir durum” şeklinde konuştu.

Ebru Şemsettin (Levent İlkokulu Velisi): “Son birkaç gündür telaşlanıyoruz”

“Okul açılmadan önce bazı korkularımız vardı fakat bu korkular okulun açılmasıyla ve güzel gidişatla düzelmişti. Buna karşın son birkaç gündür duyulan bu haberler, yakınımızda bu şekilde vakaların çıkması bizleri telaşlandırıyor. Ama korkuya kapılıp da çocuğu okula göndermemek de olmazdı. Bu artış artarak sürerse tedbirler yeniden gözden geçirilir belki ama yine de bu haliyle herkes kendi tedbirini de almalı. Okulların bu açıdan çok iyi tedbir aldığını düşünüyorum. Artık her an bu virüs karşımıza çıkabilir.”

Şener Madencioğlu (Levent İlkokulu Velisi): “Çocukları rahatlatmaya çalışıyoruz ama biz de tedirginiz”

“Çocuklar bizlerden daha çok korkuyor. Onları rahatlatmaya çalışıyoruz ama biz de tedirginiz. Genel olarak tedbirler alınmış durumda, daha nasıl önlem alabiliriz bilmiyorum ama her şeye rağmen eğitim devam etmeli. Sadece okuldaki önlemler yetmez, aileler de üzerine düşeni yapmalı. Herkes daha dikkatli olmalı.”

Zehra Özyiğit (Levent İlkokulu Velisi): “Çocukları ve ailelerini evde karantinaya almalıyız, otel odasında değil”

“Okullarda yeterli tedbirler alındığını düşünüyorum. Bence en büyük sıkıntı karantina merkezleri… Buna paralel inanlar ya pozitif olduğunu saklıyor ya da temaslılarını söylemekten kaçınıyor. Çocuklu bir annenin bir odada kapalı 14 gün kaldığını düşünemiyorum. Bu çok zor, bence bu nedenle bile test yaptırmak istemeyen aileler olabilir. Ev karantinası getirilirse, denetimli, güvenilir bir durum oluşursa eminim herkes test yapmak isteyecek ve bu durumdan da korkmayacaktır. Bunun yanında sağlık çok önemli ama her şeye rağmen onların eğitim hakkını elinden almamalıyız.”

Özlem Yetkili Avcı (Levent İlkokulu Velisi): “Denetimli ev karantinası şart, çocuklu aileler için bu çok önemli”

“Bu artışlar bizi endişelendiriyor ama hayat da bir şekilde devam ediyor. Ya yine hep birlikte karantinaya gireceğiz ya da tedbirlerle devam edeceğiz. Çocukların evde eğitime devam etmesindense tedbirlerimizi arttırarak devam etmeliyiz. Okulları kapatsak ta işimize gidip geliyoruz bu çözüm değil. Şahsen de tedbirli olmamız gerek. Önceki gün okulumuzda vaka çıkmasıyla sadece çocuğumuz bu süreci nasıl atlatır diye düşündük. Bu bağlamda denetimi yapılan ev karantinası olmalı ki çocuklu aileler daha çok korkusuz olsun. Bu sayede eminim test yapma sayısı da artacaktır. Bu çocuklu aileler için bence çok önemli bir ayrıntıdır.”