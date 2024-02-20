“Okullar kendi yağında kendi ciğerini kavuruyor”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümet tarafından eğitime yeterli bütçe ayrılmadığını ifade ederek, bütçe rakamlarının geçmiş yıllara göre Türk Lirası bazında artmış görünse de, bütçenin enflasyona yenik düştüğünü söyledi.

Maviş, okulların ihtiyaçlarının karşılanmasının okul aile birlikleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve hayırsever iş insanlarının üzerine yıkılmış bir yük olduğunu kaydetti.

Devletin okul yapma sorumluluğundan kaçtığını söyleyen Maviş, bu açığın iş insanları tarafından giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası”na iş insanlarının katkı koyduğunu ifade eden Maviş, bir tarafta hükümet kendi itibarı için Külliye inşa ederken, diğer taraftan okulların yapımını iş insanlarının üstlenmesinin ülkenin içine düştüğü yozlaşmış durumun bir özeti olduğunu söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Mustafa Kemal İlkokulu (eski adıyla Akova-Yıldırım İlkokulu) ve Mehmetçik İlkokulu’nda güçlendirme çalışmalarının sona doğru yaklaştığını belirterek, kullanılan malzeme ve uygulanan teknik açısından iyi bir örnek oluşturması için tadilatların takipçisi olduklarını söyledi.

Maviş, deprem fizibilite kriterlerine uygun olmayan Yeni Boğaziçi İlkokulu’nun bir bloğunun kullanım dışı bırakıldığını ve yine bir iş insanı tarafından okulun yeni binasının tamamladığını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, en küçük nüfusu olan okuldan en yüksek nüfusu olan okula kadar 100 bin TL ile 1 Milyon TL arasında yıllık rutin ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Maviş, bu olmazsa olmaz ihtiyaçların temizlik ve hijyen malzemesi, eğitim materyalleri, fotokopi masrafları, telefon, internet ücretlerinin yanı sıra gezi, gözlem ve sportif müsabakalara katılabilmekle ilgili ihtiyaçlarından oluştuğunu kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, ihtiyaçları Eğitim Bakanlığının karşılamadığını, okulların çeşitli ekonomik aktivite ve bağışlarla bütçe oluşturabildiğini söyledi.

Maviş, okul yöneticileri ve okul aile birliklerinin yasadaki görevlerinin aksine okula maddi kazanç elde edebilecek faaliyetlere ve tadilat işlerine zaman harcadığını ifade etti.

Maviş, öğretmenlerin sınıf içerisinde ihtiyacı olan destek mekanizmaları noktasında da Bakanlık tarafından yalnız bırakıldığına dikkat çekerek, öğretmenlerin akademik işlerin yanında “ihmal, istismar, korunma, beslenme, barınma ve rehberlik gibi öğrencilerin sosyal sorunları ile de ilgilendiğini belirtti.

Maviş okullarda öğrenciler arasında ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin derinleştiğine dikkat çekerek, akran zorbalığının da eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, bu konuda okul-aile sözleşmesinin hayat bulmasında ısrarcı olacaklarını ifade etti.