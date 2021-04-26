Okul içinde hırsızlık yaptı, suçunu itiraf etti

Haspolat Meslek Lisesi okul içerisine girerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile A.A tutuklandı, yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Poliste yapılan ilk sorgulamasında işlediği suçları itiraf eden zanlı, 2019 yılından bu yana ülkede kaçak kaldığını da söyledi. Zanlı A.A., aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Okul penceresinden girdi…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, zanlının “Bina Açma, Sirkat Mülke Tecavüz, Yetkili Makamdan Kktc De İzinsiz İkamet Ve Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 25 Nisan tarihinde zanlının Haspolat Meslek Lisesi’nin kilitsiz penceresinden içeri girdikten sonra bina içerisinde bulunan 600 TL değerindeki hurda bakırları, elektrik kablolarını ve 1 adet büyük el arabasını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığı sırada suçüstü yakalandığını söyledi.

2019 yılından bu yana ülkede kaçak, davalarını tutuklu bekleyecek…

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve tahkikatın tamamlandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede 9 Eylül 2019 tarihinde itibaren kaçak olarak bulunduğunu ve kalacak yeri bulunmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. (Kamalı Haber)