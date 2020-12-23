Oktay: Maaş sıkıntısı olmayacak

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'ni kabul etti, Başbakan Ersan Saner'le birlikte açıklama yaptı.

Oktay, yeni hükümetin, sorunların çözümüne yönelik yeni bir başlangıç yapmasını istedi. "Önünüzde kocaman bir yıl var, biz yanınızdayız, birlikteyiz, Covid salgınında da sizi yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik" diyen Oktay, bu aşılama sonrası salgının bitmesini ümit ettiğini söyledi.

Daha iyi bir tablonun Kıbrıs'a da yansımasını dileyen Oktay, "hükümeti de rahatlatmak adına, sorunların çözümüne yönelik, maaşla ilgili bir müjde de bekleniyor, buradan paylaşalım, sıkıntı olmayacak. 800 milyon TL nakdi aktarmış olacağız" dedi.

Oktay, asıl amaçlarının, kuzey Kıbrıs'taki insanların hayatına doğrudan dokunacak düzenlemeler istediklerini söyledi.

800 milyon TL desteğin içerisinde, kuzeyde bir "VERİ MERKEZİ"nin inşa edilmesi olduğunu da söyleyen Oktay, ulaşımla ilgili süren projelerin tamamlanması arzusu içinde olduklarını da belirtti.

40 kilometre bölünmüş yol projesinin hayata geçirilmesini isteyen Oktay, taşra ve merkezde hayatın kolaylaştırılması arzusunda olduklarını söyledi. Acil durum hastanesinin açıldığını iddia eden Oktay, ayrıca, 500 kişilik yeni bir hastane için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ercan Havaalanı'ndaki çalışmalarla ilgili de taahhüt veren Fuat Oktay, Covid-19 sonrası sürece hazırlanmak istediklerini belirtti.

"Havaalanının bir an önce açılması, 7-8 ay içinde bunu hayata geçirmek istiyoruz" diyen Oktay, 2021 bütçesine yönelik teknik heyetlerin çalışmasını tamamlayacağını da sözlerine ekledi.

Saner: "Türkiye’nin desteği olmadan yol kat etmek mümkün değil"

Başbakan Ersan Saner de Oktay’ın misafirperverliğine teşekkür etti. Saner, Erdoğan ve Oktay’ın duruşunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Saner, Türkiye’nin desteği olmadan çok ciddi yol kat etmenin mümkün olmadığının bilincinde olduklarını kaydetti.

"800 milyon bizi mutlu etti"

COVID-19 sürecindeki destekler ve 800 milyon TL’nin KKTC’ye aktarılması konusunda mutlu olduklarını ifade eden Saner “Türkiye’nin bizi 2021’de destekleyeceğini söylemesi bizim 2021’i rahat atlatabileceğimizi gösteriyor” dedi.

Saner, Oktay’a hitaben, “500 yataklı bir hastanenin olacağını söylemenize teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum, anavatanda olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum” dedi.