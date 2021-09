Oktay: “Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Meclis projesi üzerinde yoğun çalışıyoruz”

Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonomisinin çeşitlendirilerek daha farklı gelir kaynakları elde edilebilmesi için “serbest bölge” çalışmasını paylaştıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu tavrın kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye destek verdiğini, Covid salgınında da KKTC’ye 543 bin doz aşı gönderildiğini ifade ederek, ancak aşılamada istenilen düzeyi yakalayamadıklarını, en kısa zamanda istenen orana ulaşılmasının hedefleri olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme sonrası Saner ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ VE MECLİS PROJESİ ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

KKTC e- devlet kapısını hazır hale getirdiklerini, veri merkezi projesiyle Kıbrıs Türk halkının dijital dünyadan en iyi şekilde yararlanması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Oktay KKTC Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve meclis projesi üzerinde de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Lefkoşa çevre yolu, köy yolları projesinin ilerlediğini, çeşitli altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Oktay, KKTC halkının refah seviyesinin yükselmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını, TC-KKTC iş birliği ve kardeşliğinin güçlendirilmesi, daha güçlü bir KKTC için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

OKTAY: “ORTAK BAĞLAR GÜÇLENDİRİLDİ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak bağların güçlendirildiğini, görüşmede ekonomik siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini, hali hazırda süren projeleri ele aldıklarını ve 2021 ekonomik iş birliği protokolünü kapsamlı değerlendirdiklerini söyledi.

“KENDİ KENDİNE YETEN KKTC…”

Kendi kendine yeten, turizmle, eğitimle ekonomisine katma değer yaratan, karar alma mekanizmaları en iyi şekilde çalışan, ilerleyen bir KKTC istediklerini ve bu konuda TC olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını vurgulayan Oktay, KKTC’de Meclis açıldığında bu yöndeki adımların süratle atılması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını kaydetti.

Türkiye olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini, ulaştırmadan enerjiye turizmden eğitime bu desteklerin sürdüğünü ifade eden Oktay, Covid döneminde 543 bin doz aşının ulaştırıldığını, ulaştırma ve altyapı yatırımları, Anadolu suyunun tarımsal sulama ayağı çalışmalarının sürdüğünü, 500 yataklı hastane ve gençliğe spora yaptıkları yatırımlar olduğunu anlattı.

“KIBRIS TÜRK HALKI ADANIN ORTAK SAHİBİ”

Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdiklerini ifade eden Oktay, Kıbrıs Türk halkının adanın ortak sahibi olduğunu, sonu belli olmayan müzakerelerle geçirecek zamanı olmadığını ifade ederek, “Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir” dedi.

SANER: “PROTOKOL OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Başbakan Ersan Saner de, misafirperverliğe teşekkür etti, Türkiye temaslarını anlattı, gazileri sağlıkla, şehitleri rahmetle andı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladıkları protokolün olumlu bir şekilde ilerlediğini, 8 ay içinde ortaya koydukları icraatların, yıllardır Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlar olduğunu belirten Saner, altyapıya yapılan yatırımlar, 500 yataklı hastane, e devlet yatırımlarının önemine vurgu yaptı, e devlet projesinin KKTC’nin dijital dönüşümünün başlangıcı olduğunu kaydetti.

“KKTC’Yİ ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK”

KKTC’yi söyledikleri gibi “şantiyeye” çevirdiklerini, altyapı, karayolları yatırımlarının sürdüğünü, çevre yolunun bunun örneği olduğunu ifade eden Saner, Covid döneminde dünyada birçok ülke aşıya ulaşamazken, Türkiye’nin KKTC’ye 543 bin doz aşı gönderdiğini kaydetti.

Saner, ancak aşılamada istenilen sayısına ulaşamadıklarını, bunun kabul edilebilir olmadığını, sağlık altyapısını zorlamamak için aşılama oranını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını anlattı.

New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte olacağını ifade eden Saner, TC’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, şimdi de New York gibi önemli bir yerde açılacak Türk Evi’nde KKTC’ye yer verilmesinin önemine işaret etti, teşekkür etti.