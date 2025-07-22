“Onurlu direnişimizi sürdüreceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Türkiye'deki AKP iktidarının Kıbrıs'ın kuzeyinde baskıcı bir politika uyguladığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin asimile edilmeye çalışıldığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Eylem, tüm baskı ve tehditlerine rağmen mücadelelerinin devam edeceğini belirterek "boyun eğmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İşte açıklama:

AKP tarafından Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığı törenlere, siyasilerin 'summak günü' söylendiği tören protokollerine, kutlamalara kutlamalara yaşandığı günlerde yaşıyoruz. Giden gelen hükümetler tarafından tüm alanlardaki dayatmalara sessiz kalınması, yok sayılması, ve hatta ortaya çıkma konusunda itiraz edilmesi, kabul edilmemesi, koltuk uğruna, rant uğruna boyun eğilmesi, şekliyen yerine getirilmesi sonucu ortaya çıkan noktamız budur.

Yıllardır dile getirdiğimiz alt yönetime dönüştürme, asimilasyon, entegrasyon politikaları dayatmaları yerine tamamen kuşatma ve kadrolaşmayla kolonileştirmeye bırakılmıştır. Mafyanın, tetikçilerin cirit attığı, yeşil sermayeye her kurumunun, dağlarımızın, kıyılarımızın peşkeş çekildiği, her türlü yolsuzluk, masraf ve sahtekarlıkların ayrıldığı, eğitimin gericileştirildiği, vakıf dernek tarikat örgütlenmeleriyle, elde edilen nüfus ve haksız vatandaşlarlıklarla toplum biliminin sürdürüldüğü birleştirme çalışmaları Anayasa ve kanunlarımız hiçe sayılarak hızlandırılmıştır.

Bilinçli ve planlı şekilde bu kopyalanmış mikro kokuşmuş düzenin bedelini ödemeye devam etmektedir. Hastanede hayatta kalanlar, bedenleri üzerinden siyasi dayatmaya maruz kalarak, camilerde imamların kuran kursları adı altında, ya da tarikat yurtlarında barındırılarak beyin yıkama, kitap içeriklerimiz değiştirilerek, kadının, bilimin, toplumsal cinsiyet hizmetlerinin yok sayıldığı bir tasarıyla terapiden uzaklaşmamaya, saraylar tutulurken genişletilmeye, 2017'de hayatta kalan Çanakkale kamplarının genişletilmesiyle, Rize, Trabzon, Antalya ve İstanbul'a götürülüp AKP'ye gıda zehirlenmelerine maruz bırakılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk krizleri, TC hükümetleri tarafından uygulanan tüm baskı ve dayatmalara ve bunlara boyun eğen omurgasız hükümetlere rağmen yıllar boyunca siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi, bunların devamını sağlayacaktır. Tüm asimilasyon, entegrasyonun karşılanabilmesini başarmıştır. Geleneklerini, varlıklarını, kültürlerini ve inançlarıyla destekleme hedefiyle sürdürülen tüm sistem politikalarının önünde büyüyen demokrasiyi, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla Kıbrıslı Türkler var olmaya devam edecek.

Dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve kimden gelince gelen baskılar, tehditler, kolonizasyon çalışmaları onurlu direnişe karşı duracaktır.

Kıbrıs Türk toplumunu temsil edebilen iddia sahipleri, ya bu onurlu tutumun temsilcisi olacak ve gereğini yapacak ya da boyun eğmeye devam ederek ihanet etmeyi sürdürecektir.