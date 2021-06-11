Öksüzoğlu’ndan DAÜ’ye ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu ve ekibini kabul etti. Olası iş birliği konularının görüşüldüğü ve bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaret 9 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da gerçekleşti.

DAÜ olarak KKTC’nin istatistik altyapısının oluşması konusunda kuruma gerekli katkıyı koymaya hazır olduklarını kaydeden Prof. Dr. Hocanın, Yrd. Doç. Dr. Öksüzoğlu’nun ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Yrd. Doç. Dr. Öksüzoğlu ise yakın zamanda gerçekleşen İstatistik Konseyi toplantısı ve Resmi İstatistik Programı’nın (RİP) oy birliği ile onaylanması hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Hocanın ziyaretin anısına Yrd. Doç. Dr. Öksüzoğlu’na hediye takdiminde bulundu. Ziyarette DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstatistik Konsey üyesi Doç. Dr. Kamil Sertoğlu da yer aldı.