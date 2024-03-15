Okan Ersan’dan Dillirga’ya en sanatsal müdahale: Dillirga-Ma

Murat OBENLER

Bugüne kadar yaptığı besteler ve şarkılar ile uluslararası müzik dünyasında sanatıyla var olmayı başaran ve kendisine saygın bir yer edinen ülkemizin gurur duyulacak isimlerinden caz fusion gitaristi ve bestecisi Okan Ersan, Jazz-Fusion tarzındaki yeni teklisi “Dillirga-Ma” şarkısını 22 Mart’ta sosyal medya platformlarından tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs halkına ait olan ve bugüne kadar folklorik karakterini koruyan “Dillirga” adlı anonim ezgiden yola çıkarak bestelediği ve yeniden düzenlediği şarkıda Ersan, Dillirga’nın bilinen geleneksel ezgi karakterinin ritmik ve melodik yapısını, dekonstrüktif (yapıbozumcu) bir müdahaleyle yeniden kurguladı. Çağdaş müziğin çoğulcu, eklektik ve deneysel anlayışıyla şarkıya düzenleme yapan Ersan kendi deyimiyle dinleyicinin bu çalışmayı kültürel bir imgeye dönüşen Dillirga ezgisine yenilikçi bir “gönderme” olarak da düşünebileceğini belirtiyor.

Armoni eşlikleri, tonal ve modal bir yapıda temel alınmış ama yer yer paralel armoni yaklaşımları ile desteklenen şarkının ritmik yapısında ise 4/4 ve 7/8 tempo aralıkları –gerektiğinde birlikte kullanılarak– poliritmik, geçişken bir zamanlamayla kurgulandı.



Ersan: “Duygu ve matematik ya da sezgi ve bilinç arasındaki ilişkiyi olabildiğince geçişken ama beklenmedik sürprizlerle duyurmayı seviyorum.”

Ersan: “Sanatta belirgin estetik eğilimlerin yanında deneysel yaklaşımları da seven birisi olarak, duygu ve matematik ya da sezgi ve bilinç arasındaki ilişkiyi olabildiğince geçişken ama beklenmedik sürprizlerle duyurmayı seviyorum.”



Şarkının prodüksiyonu efsane davulcu ve ses mühendisi Dave Weckl’e ait

Okan Ersan yazılı açıklamasında bu çalışmada birlikte olduğu, çok değerli, usta müzisyen dostları Tenor Saksafonda Engin Recepoğulları, Piyano, Rhodes ve Synth-Pad’lerde Çağrı Sertel, Bas Gitarda Eylem Pelit ve Davulda Volkan Öktem’e yürekten teşekkür ederken çalışmanın prodüksiyonunu yapan (mixing ve mastering aşamaları da dahil) müzik dünyasının yakından tanıdığı efsane davulcu ve ses mühendisi Dave Weckl’in kendisini onurlandıran işi için ayrıca çok teşekkür etti.



Değerli müzisyenlerin yanı sıra Belet, Yağmuroğlu, Ersen,İnatçı ve eşim Akosman’a çok teşekkürler

Kapaktaki görselin sahibi Kerim Belet’e, bu süreçte dijital ortam çalışmalarını yönlendiren Eren Yağmuroğlu’na, desteği ile hep yanında duran dostu Soner Ersen ve Ümit İnatçı’ya, ayrıca eşi Emine Akosman’a da çok teşekkür eden Ersan, 22 Mart Cuma günü dinleyicilerle buluşacak olan çalışma için medyadan da destek rica etti.