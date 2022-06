Oğuz: “Tehlike sürüyor” / İtfaiye Müdürü: "Yangın kontrol altına alındı"

İtfaiye Müdürü’nün "Yangın kontrol altına alındı" açıklamalarına karşın, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, tehlikenin sürdüğünü belirtti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, YENİDÜZEN’e konuştu, sosyal medyada yer alan ‘yangının kontrol altına alındığı iddialarının’ yanlış olduğunu dile getirdi.

Yangının düne göre daha iyi durumda olduğunu, buna karşın pek çok bölgede alevlerin sürdüğünü, kaydeden Oğuz,söndürme çalışmalarının ve bazı bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan bu gece rüzgarın şiddetini artırma ihtimali olduğunu da anlatan Oğuz, tehlikenin hala sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Mersinlik köyünde başlayan ve Salı gününden bu yana devam eden yangınla ilgili BRT'ye bilgiler bilgiler vermiş, yangının kontrol altına alındığını söylemişti.

Gürpınar'ın açıklamaları şöyle:

“Çok büyük uğraşlar verdik. Yangın şu an itibariyle kontrol altında diyebiliriz. Yer yer soğutmalar isteyecek. Bazı yerlerde alevlenmeler oluyor, ancak tehlike arz eden bir durum yok. Söndürülebilir ve yanmış alan içerisindedir. Dün akşam verdiğimiz mücadele büyüktü, yolun altına geçmesini önledik. İtfaiyenin, Orman Dairesi’nin polisin, askerin ve vatandaşların katkılarıyla yangını kontrol altına alabildik.

Bizler ta ki yangının söndüğünün emin olana kadar biz burada olacağız. Havadan yer yer yanmalara müdahale ediliyordu. Özellikle Tatlısu tarafında yamaçtan aşağıya doğru yanmalar vardı onlar da uçak ve helikopter aracılığıyla söndürüldü ve daha sonra karadan da müdahale edildi ve orası da kontrol altına alındı gibi görünüyor.”

Orçan: “Yangın doğuda kontrol altına alındı, kuzeyde etkisini sürdürüyor”

Ülkede dört gündür devam eden yangınla ilgili konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğu kısımlarda kontrol altına alınan yangının kuzeyde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Mersinlik’te Salı günü öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dördüncü gününde olan yangına bu sabah erken saatlerde 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale yeniden başladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının doğu kısımlarda kontrol altına alındığını ancak kuzey kısımlarda etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

“Doğu kısmı kontrol altına alındı. Kuzeye doğru ve kuzey batıya doğru küçük küçük hareketlenmeler var” diyen Orçan, kontrol altına alınan kısımlarda da riskin devam ettiğini, rüzgarın yön değiştirmesi halinde her şeyin değişebileceğini belirtti.

“Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmaları var… Kuzeyde risk sürüyor”

Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmalarının, yangının devam ettiği kısımlarda ise söndürme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Orçan, “Kuzey kısımda risk devam devam ediyor. Uçaklar, helikopterler o bölgelere yoğunlaştı. Şu anda durduruldu diyebilirim ama her an hareketlenmeyeceği anlamına gelmez. Rüzgarın şiddeti ve yönü her an her şeyi değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sahada şu anda 5 helikopter ve 6 uçağın aktif olarak çalıştığı bilgisini aktaran Orçan, “Bu ülkeye iki tane yangın uçağı şart” diyerek, herkesi elini taşın altına koymaya çağırdı.