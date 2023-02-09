Oğuz: “Kesintisiz çalışmalara devam ediyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Adıyaman’daki İsias Oteli’nde arama kurtarma çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Oğuz BRT’de yaptığı açıklamada, enkaz alanında hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, “Kesintisiz çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

4 noktaya 4 ekibin yanı sıra enkaz üzerinde de çalışmaların devam ettiğine işaret eden Oğuz, dikkatli bir çalışma yapıldığının da altını çizdi.