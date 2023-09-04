Öğretmenlik Sınavları tamamlandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 2023-2024 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Köseoğlu, yazılı açıklamasında, 26-27 Ağustos ve 2-3 Eylül tarihlerinde yapılan sınavların ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi.

Sınav sonrası açıklanan sonuçların “geçici” olduğunu ifade eden Köseoğlu, sonuçlara itirazı olan adayların, 3 iş günü itiraz süresi içerisinde itiraz edebileceklerini kaydetti.

Köseoğlu, itirazlar sonrası kesinleşecek “kesin liste” sonuçlarına göre 600 puan ve üzeri alan adayların başarı listesine gireceğini ve sınav tüzüğü çerçevesinde “bekleme listesi” göz önüne alınarak, münhal sayısı kadar adayın mülakata çağrılacağını belirtti. Köseoğlu, mülakat sonrasında adayların atamalarının Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

Ömer Köseoğlu, mevcut Öğretmenler Sınav Tüzüğü uyarınca öğretmenlik sınavlarının iki oturumdan oluştuğunu, I. oturumun mevzuat ile “Eğitim Bilimleri” konularından oluşup, 400 puan üzerinden yapıldığını, II. oturumun ise branş bilgisini içerip 600 puan olduğunu belirtti.

Köseoğlu, bu nedenle Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün doğru aday seçimine hizmet etmediğini, tüzüğe göre branşında çok daha başarılı olan adayların öğretmenlik mülakatına çağrılma hakkı kazanmazken, daha başarısız adayların öğretmenlik mülakatına çağrılma hakkı elde etmekte olduğunu anlattı.

Örneğin, Matematik Öğretmenliği branşında 60 sorunun 29’unu doğru yapan adayın Matematik Öğretmenliği mülakatına çağrılma hakkı kazanırken, 31 soruya doğru cevap veren adayın mülakata çağrılma hakkı elde edemediğini ifade eden Köseoğlu, “Aynı şekilde Almanca Öğretmenliğinde 30 doğru soru yapan hak kazandı, 32 doğru yapan hak kazanamadı, Fizik Öğretmenliğinde 27 doğru hak kazandı, 31 doğru hak kazanamadı. İngilizce öğretmenliğinde 40 doğru hak kazanmazken 28 soruyu doğru yapan hak kazandı” dedi.

Köseoğlu, bu yüzden tüzüğün ivedilikle değişmesi gerektiğini kaydetti.

Köseoğlu, Öğretmen atamalarını daha hızlı yapabilmek, okullar açılmadan önce atamaların yapılabilmesine olanak sağlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesuliyet alarak, hükümetin Öğretmenler Sınav Tüzüğünde değişiklik yapması gerektiğini, öğretmenlerin sadece branşlardaki başarıya göre sıralanmaları, mülakata çağrılmaları ve atamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan itiraz ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle gereksiz itirazların yapıldığını ve bunun da süreci uzatması nedeniyle öğretmen atamalarının gecikmesine sebep olduğunu belirten Köseoğlu, itiraz ücretinin artırılması gerektiğini, gerçekten haklı olduğunu düşünen adayların itiraz etmesinin teşvik edilmesi gerektiğini, zaten itirazında haklı olan adaya itiraz ücretinin iade edildiğini ve böylece herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirtti.

Adayların, basın ve tüm ilgililerin yazılı sınav sonuçları, mülakat çağrı ve mülakat sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasından ulaşabileceğini dile getiren Köseoğlu, özellikle adayların süreç hakkında doğru bilgiyi alabilmeleri için web sayfasını takip etmeleri gerektiğinin önemini vurguladı.