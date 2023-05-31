Öğretmenlerin sokağa inmesine rağmen yasayı geçiren Üstel: "Diyalog kapımız açık"

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, eğitimde günlerdir devam eden eylemlere atıfta bulundu, öğretmenlerin örgütlü olduğu sendikalara “diyalog kapılarını sonuna kadar açtık” mesajını verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Üstel, okullardaki bina güvenliğine yönelik Müteahhitler Birliği ile güçlendirmeye veya yıkım konusunda belli bir uzlaşıya varıldığını da söyleyerek, bu konuda seçim sonrasında protokol imzalayacaklarını dile getirdi.

Üstel, E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamalarının tamamlanarak, test aşamalarına geçildiğini de dile getirdi.