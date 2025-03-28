“Öğretmenlerimiz ve sendikalarımız asla yalnız değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin tavrını eleştirdi.

Barçın açıklamasında ‘Hak ve Özgürlükler Platformu’nun “Hükümet gereğini yap, bu insanları tutukla demek" tam bir faşizmdir” ifadesini kınadı.

Açıklama şöyle:

“FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

Görüşlerine katılırsınız veya katılmazsınız, hangi görüşte olursa olsun Anayasal ve yasal haklarını kullanan bir sendikanın eylemine binaen "Hükümet gereğini yap, bu insanları tutukla demek" tam bir faşizmdir.

Siz o kadar bir yargısız infaza alıştınız ki mahkeme sizler için ne ola ki, siz isteyin hükümet tutuklasın, hapse atsın !

Ey UBP, DP ve YDP !

Bu halkın sinir uçları ile oynamayı bırakın ve şunu da asla unutmayın ki ne öğretmenlerimiz ne de sendikalarımız asla yalnız değildir ve bu halk sizlerin tehditlerine de asla boyun eğmeyecektir.”