Öğretmenler Pazartesi Meclis önünde olacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 29 Mayıs Pazartesi günü Meclis önünde miting düzenleyeceğini açıkladı.

İki sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm okullarda 08:30-12:00 arasında grevde olacağı duyuruldu.

Eyleme katılım çağrısı yapan sendikalar, "Mücadelemiz, öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığımıza karşı yapılan saldırı, baskı ve

tehditlere karşıdır. Bu mücadele gençlerimiz, geleceğimiz, toplumsal varlığımız içindir" açıklamasını yaptı.