Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Hak ve Özgürlükler Platformu’ isimli yapının temsilcilerinin nefret dili kullanarak yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Derya, paylaşımında ilgili platforma karşı “Ülkemizde sorun yaratmak üzere güdümlü şekilde nefret saçan ve halkımıza hakaret eden Tıngır Mıngır Beyefendiler, neye hizmet ettiğinizi farkında mısınız? Adınıza "Hak ve Özgürlükler Platformu" deyince yaratmaya çalıştığınız hak gasplarını ve özgürlük kısıtlamalarını örtebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bugüne kadar hangi haklar ile ilgili ses verdiniz? Müftünüz kadınlara evlilik içi tecavüzü davet ederken mesela neredeydiniz? Çocuklar okula aç giderken, öğretmenler kendi cebinden aldığı kahvaltılarla çocukları beslerken, neredeydiniz? Talimat aldığınız yerlerin şirketleri bu halkın vergilerine ve topraklarına çökerken sesinizin çıktığını görmedik. Dini nikah adı altında çocuk yaşta evlendirilip ebeveyn olan çocukların sayısı artarken neredeydiniz?” sorularını yöneltti.

Çocukların cinsel istismara maruz kalmasına yönelik yapılan eylemlerin hiçbirinde bu platformun yer almadığını belirten Derya, “Çocuk İzlem Merkezi talebini ortaya koyduğunuza da şahit olmadık” dedi.

Derya, platformun toplumun değerlerine saygı duymadığını kaydederek, “Burası Kıbrıs kardeşim, bu ülkede yıllardır insanlar birbirinin inancına, siyasi görüşüne ve yaşam tarzına saygı duyarak yaşadı, öyle de yaşamaya devam edecek” vurgusunda bulundu.

Toplumu germekten vazgeçilmesi adına çağrıda bulunan Derya, “Biz "solculara işkence" fantezilerini kusan ırkçılara benzemeyiz, çünkü bizi, bugün çağdaş eğitime ve hukuka sahip çıkan öğretmenlerimiz yetiştirdi. Toplumu germekten vazgeçin, bunun kimseye faydası yok.” İfadelerini kullandı.

Derya’nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Ülkemizde sorun yaratmak üzere güdümlü şekilde nefret saçan ve halkımıza hakaret eden Tıngır Mıngır Beyefendiler, neye hizmet ettiğinizi farkında mısınız? Adınıza "Hak ve Özgürlükler Platformu" deyince yaratmaya çalıştığınız hak gasplarını ve özgürlük kısıtlamalarını örtebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bugüne kadar hangi haklar ile ilgili ses verdiniz? Müftünüz kadınlara evlilik içi tecavüzü davet ederken mesela neredeydiniz? Çocuklar okula aç giderken, öğretmenler kendi cebinden aldığı kahvaltılarla çocukları beslerken, neredeydiniz? Talimat aldığınız yerlerin şirketleri bu halkın vergilerine ve topraklarına çökerken sesinizin çıktığını görmedik. Dini nikah adı altında çocuk yaşta evlendirilip ebeveyn olan çocukların sayısı artarken neredeydiniz? Çocukların cinsel istismarına karşı yaptığımız eylemlerin hiçbirinde de yoktunuz. Çocuk İzlem Merkezi talebini ortaya koyduğunuza da şahit olmadık. Yani sizin derdinizin haklar ya da özgürlükler olmadığını çok iyi biliyoruz da, siz bu toplumun değerlerine saygı duymayı bilmiyorsunuz. Burası Kıbrıs kardeşim, bu ülkede yıllardır insanlar birbirinin inancına, siyasi görüşüne ve yaşam tarzına saygı duyarak yaşadı, öyle de yaşamaya devam edecek. Biz "solculara işkence" fantezilerini kusan ırkçılara benzemeyiz, çünkü bizi, bugün çağdaş eğitime ve hukuka sahip çıkan öğretmenlerimiz yetiştirdi. Toplumu germekten vazgeçin, bunun kimseye faydası yok”