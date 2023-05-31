“Öğretmene hukuk dışı grev kesintisi yapıldı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığının öğretmenlere ödemesi gereken ek mesaileri ödemediğini açıkladı.

Sendika, konuyla ilgili gerekli hukuksal mücadele başlatılacağını bildirdi.

Açıklama şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti öğretmene saldırılarına devam ediyor. Hükümet hafta sonu ek mesai ödeyerek usulsüz ve hukuk dışı olacak şekilde öğretmene grev kesintisi yapmıştır. Bununla ilgili gerekli hukuksal mücadele başlatılacaktır.

31.05.2023 Çarşamba (bugün) okul müdür, müdür muavinleri ve okul temsilcilerimizle yaptığımız toplantıda aldığımız görüşler doğrultusunda yönetim kurulumuz karar almıştır. Aldığı karar uyarınca sınavlar yapılmayacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düşmanca söylem, tutum ve davranışlarına rağmen bu süreçte bize destek olan veli ve öğrencilerimizi düşündüğümüz için üniversiteye gidecek olan 12. Sınıf öğrencilerimizi mağdur etmemek adına mezun edilmesi için öğretmen bir kez daha elini taşın altına koyacaktır.

01.06.2023 Perşembe günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda müdür ve muavinlerimiz grevde olacaktır.

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!”