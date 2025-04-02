Öğretmen sendikaları, Üstel ile yeniden görüşüyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “başörtüsü” kriziyle ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla Meclis’te yeniden bir araya geldi.

Toplantıda, disiplin tüzüğü gündemi yeniden ele alınacak.