Öğretmen adaylarına bilgilendirme semineri yapıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ilkokul, okulöncesi ve özel eğitim okullarında öğretmenlik sınavına girecek olan öğretmen adaylarına sendika konferans salonunda bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminerde sendikal mücadele, nitelikli kamusal eğitim, sınav tüzüğü, göç yasası, okullarda yaşanan sorunlar, örgütlenme, kooperatifçilik ve münhaller hakkında bilgiler verildi.



KTÖS kurucu üyelerinden Yılsay Barlasoğlu'nun açılış konuşmasının ardından sırasıyla KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve diğer yürütme kurulu üyeleri konuşmalar yaptı.

KTÖS'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha güçlü bir örgütlülük, daha güçlü bir KTÖS yaratmanın yolunun üyelerimizi bilgilendirmekten geçtiği inancımız seminer ile daha da pekişmiştir. KTÖS yeni üyeleri ile daha güçlü bir yapıya kavuşarak, laik, bilimsel, demokratik ve eşit eğitim kavgasına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

