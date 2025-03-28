Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İrsen küçük Ortaokulu’nda bu sabah yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bilim temelli yaklaşımların sonuna kadar yanındayız" dedi.

Meclis'te, Başbakanlığın çağrısıyla gerçekleştirilen ve siyasi parti temsilcileri, sendikalar ile Barolar Birliği'nin de katıldığı dünkü toplantıyı hatırlatan Erhürman, bu toplantıda tüm tarafların birbirlerini dinleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Toplantı sonrası Başbakan Ünal Üstel'in yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı ayrıştırmama adına, toplumu germeme adına bu konuları istişare ederek çözüm yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandığını aktaran Erhürman, sürecin yönetilemediğini kaydetti. Tüzüğün geri çekildiğini ve önceki duruma dönüldüğünü vurgulayan Erhürman, "Dolayısıyla bugün yaşananların yaşanma ihtimali vardı ve bu öngörü de dikkate alınarak bu sürecin yönetilmesi gerekirdi" dedi.

Bakanlık yetkililerinin süreci yönetmek yerine bugünkü olayların yaşanmasına sebep olacak şekilde hareket ettiğini belirten Erhürman, "Bu yönetmek değil, yönetmemektir" ifadelerini kullandı. Yaşananları "öğretmenle çocukları ve velileri karşı karşıya getirme, toplumu bölme ve olmayan bir gündemi eğitimin temel gündemi haline getirme" olarak nitelendiren Erhürman, eğitimde mevcut sorunlar çözülmemişken yeni krizler yaratılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yıllardır yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde İlahiyat Koleji'nde “başörtülü” öğrencilerin öğrenim gördüğüne dikkat çeken Erhürman, "Ortada yaratılabilecek ve sunulabilecek bir alternatif vardır. Mesele süreci yönetebilmek veya yönetmek istemektir" dedi. Asıl sorunun, eğitim, sağlık, ekonomi ve trafik gibi temel konularla mücadele etmek yerine toplumu daha da ayrıştırma çabası olduğunu vurgulayan Erhürman, "Uzatmaları oynuyorlar ve bu uzatmalar bu topluma çok pahalıya mal oluyor. Daha fazla sorun yaratmayın, sorunlara sorun eklemekten vazgeçin ve gidin. Siz gidene kadar bu toplumun rahat bir nefes alamayacağı artık çok açık." dedi.

Eğitimde günübirlik, bilim temelli olmayan kararların karşısında olduklarını belirten Erhürman, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitimde bilim temelli yaklaşımların sonuna kadar yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.