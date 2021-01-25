“Öğrencilerimizin aynı zamanda ve aynı ortamda eğitim alabilmesine ilişkin kararı bekliyoruz”

Levent College, öğrencilerin yüz yüze ya da online olarak, aynı zamanda ve aynı ortamda eğitim alabilmesi için verilecek kararı beklediklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Levent College Okul Yönetimi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar nedeniyle Girne’de ikamet eden çok sayıda öğrencinin ve öğrenmenin mağduriyet yaşadığını belirterek Eğitim Bakanlığı’na ve Başbakan’a öneriler sunduklarını açıkladı.

“Yaşanan olumsuz istisnai gelişmeler üzerine, Sağlık Üst Kurulu ve bakanlıklarımızın vereceği kararların tüm ülkemizin sağlığı ve menfaatini korumak amacı ile olacağına inancımız sonsuz” denilen Levent College açıklamasında “Alınan sonuç ya da iyileştirmeler neticesine göre online ya da seyreltilmiş olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz” vurgusunda bulunuldu.

İlgili öğretmenlerimizin derslerine gelememesinin yanı sıra bir grup öğrenciye online bir grup öğrenciye yüz yüze eğitim verilmesinin yarattığı adil olmayan durum sebebi ile bugün eğitimi “online” gerçekleştirdiklerini ifade eden okul yönetimi yaşanan durumun kolej seviyesi çocuklar için ayrıca sakınca yaratmakta olduğuna işaret etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Sağlık Üst Kurulu'nun 23 Ocak 2021 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda, 25 Ocak 2021 tarihi itibari ile yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlanacağı belirtilmekte idi. Ancak Lefkoşa’da bulunan okulumuzda görev yapıp Girne’de ikamet eden çok sayıda öğretmen ve eğitim gören öğrencilerimiz bulunmakta. İlgili öğretmenlerimizin derslerine gelememesinin yanı sıra bir grup öğrenciye online bir grup öğrenciye yüz yüze eğitim verilmesinin yarattığı adil olmayan durum sebebi ile eğitimimizi 25.01.2021 tarihinde online gerçekleştirdik. Yükseköğretim ve uluslararası sınavlara hazırlanan, branş eğitim sistemi ile öğrenim gören kolej seviyesi çocuklarımız için bu durum ayrıca sakınca yaratmaktadır. Sıkıntı ve mağduriyetin giderilip eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için Başbakanımız Sayın Ersan Saner’e ve ilgili bakanlarımıza bir takım öneri ilettik. Girne’de ikamet eden öğretmen ve öğrencilerimizin periyodik olarak PCR testi yaptırması şartı ile yüz yüze eğitim gören sınıf arkadaşları ile birlikte öğrenimlerine devam edebilmeleri için bilgi ve gereğini arz ettik. Öğrencilerimizin yüz yüze ya da online olarak, aynı zamanda ve aynı ortamda eğitim alabilmesi için verilecek kararı beklemekteyiz. Yaşanan olumsuz istisnai gelişmeler üzerine, Sağlık Üst Kurulu ve bakanlıklarımızın vereceği kararların tüm ülkemizin sağlığı ve menfaatini korumak amacı ile olacağına inancımız sonsuz. Alınan sonuç ya da iyileştirmeler neticesine göre online ya da seyreltilmiş olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz.

Levent College Okul Yönetimi