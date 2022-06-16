Öğrenciler 'Tutuklu Gazetecilere Özgürlük' pankartı açtı, rektör törenden ayrıldı

Türkiye'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Rektör Necdet Ünüvar’ın konuşması sırasında "Tutuklu Gazetecilere Özgürlük" pankartı açtı. Rektör Ünüvar, salondan ayrıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi 53. dönem mezunlarını verdi.

Üniversitenin Cebeci Kampüsü’nde bugün yapılan mezuniyet törenine, AÜ Rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. Ünüvar, konuşmasını yaparken öğrenciler, Diyarbakır’da bu sabah tutuklanan 16 gazeteciye destek pankartı açtı.

"Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet – Tutuklu Gazetecilere Özgürlük" yazılı pankarta öğrencilerin aileleri alkışlayarak destek verdi.

Medyascope’tan Cansu Timur’un haberine göre pankartın açılmasının ardından üniversite personeli, pankartı taşıyan öğrencileri arka sıralara gönderdi.

Öğrencilerin pankartla birlikte diplomalarını almaya gelmesiyle birlikte Rektör Necdet Ünüvar program değişikliğini gerekçe göstererek salondan ayrıldı.