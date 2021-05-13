“Öğrenciler ‘tatile’ geldi, karantinasını devlet ödedi”

Fehime ALASYA

Öğrenci Yurtları Birliği eğitim için yurt dışından ülkeye sadece 12 bin civarında öğrenci getirildiğini, bunların da birçoğunun sadece tatil için gelip, ülkesine geri döndüğünü savundu, denetimsizlik ve plansızlıktan dert yandı.

Yeni eğitim yılı için Eylül ayında öğrencilerin adaya gelebilmesine olanak sağlayacak çalışmaların başlatılmadığını kaydeden Öğrenci Yurtları Birliği, hükümetin bu konuda ciddi bir kararlılık göstermemesi gerekçesiyle bayramdan sonra eylem yapacaklarını açıkladı.

Ülkeye öğrenci getirilmesinde uygulanan ve maliyeti devlet tarafından karşılanan öğrenci karantinalarının da suiistimal edildiğini iddia eden Birlik, denetimsizlikten dert yandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Birlik Başkanı ve Üyeleri, “Eğitim Bakanlığı, hükümetin aldığı ‘son sınıfların yüz yüze eğitime tabi tutulması’ kararını üniversitelere uygulatamadı. Öğrenci getiremediler” diyerek, kendilerine hiç destek olmadığını, iflasa sürüklendiklerini anlattı Yurt sahipleri yeni dönem için hükümetin bir çalışma ve gayret içinde olmadığını belirttiler.

Hükümetin üniversitelerde gerekli denetlemeyi yapmadığını, bu nedenle sürecin çıkmaza girdiğini anlatan yurt sahipleri, “Üniversitelerle görüşüyoruz, top Bakanlığa atılıyor, Bakanlıkla görüşüyoruz top okullara atılıyor, YÖDAK bu sürecin neresinde belli değildi” şeklinde konuştu.

Turgay Avcı ile Bayram’dan sonra görüşeceklerini belirten birlik üyeleri, hükümetin bir an önce harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

“Herkes uyku pozisyonunda”

Mayıs ve Haziran ayının Eylül ayında gelecek olan öğrencilerin kayıt yapma dönemi olduğu belirtilirken, buna karşın devletin bu bağlamda hiçbir girişim yapmadığı iddia edildi.

“Normal şartlarda öğrencilerin gelişiyle ilgili acentelerle girişim başlatılırdı ama şu an hiçbir girişim yok, herkes uyku pozisyonunda. Birçok üniversite reklamını dahi yapmıyor” denildi.

“Öğrencilerin de aşılı olmasını talep edilmesinin ardında art niyet arıyoruz”

Bazı akademisyenlerin aşılanmadan eğitime başlamak istemediğini, bazılarının ise öğrencilerin de aşılanmasını talep ettiklerini anlatan Birlik Üyeleri, “Bu sürede elbette akademisyenler aşılanmalı ama öğrencilerin de aşılı olmasını talep edilmesinin ardında art niyet arıyoruz. Dünyada aşıya erişim bu kadar zorken bazı şartları da ülkemize göre uyarlamalıyız” diyerek tepki gösterdi.

ÖĞRENCİ YURTLARI BİRLİĞİ BAŞKANI VE ÜYELERİ NELER SÖYLEDİ?

Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu:

“Adaya sadece 12 bin 500 öğrenci geldi, bunların da çoğu 3, 4 gün sonra ülkesine döndü”

Adaya 37 bin öğrenci getirme hedefine karşın sadece 12 bin 500 öğrenci getirilebildiğini ifade eden Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu, ülkeye gelen ve kayıt yaptıran öğrenci sayısının bundan ibaret olduğunu belirtti.

Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu, “Bu öğrenciler ülkeye gelmiş, kayıtları yapılmış. Yani bu 80 bin öğrenci ada üniversitelerine uzaktan kayıt yaptırmış olabilir ama adaya gelmedi. Adaya gelen bu 12 bin 500 öğrenci de 3, 4 gün sonra çoğunluğu ülkesine döndü.” dedi.

Yurt dışından gelip, ülke ekonomisine katkı koyan en fazla 15 bin öğrenci olduğunun altını çizen Onurlu, üniversitelerdeki yetkili öğretmenlerin, öğrencileri online derslere yönlendirdiğini dile getirerek, üniversite yetkililerinin de buna müdahale edemediğini anlattı.

“Kumarhanelerden önce eğitime yönelelim dedik, Kıbrıs’ın en önemli gelir kaynağının eğitim olduğunu anlatamadık. Bu Eylül sezonunu da kaybedersek artık çok geç olacak.” diyen Onurlu, yurt anahtarlarını götürüp hükümetin kapısına bırakacaklarını ifade etti.

Onurlu, “Bir an önce günü kurtarma çabaları yerine nasıl normale dönebiliriz onu planlamalıyız. Artık battık. Üniversiteler öğrencilerin gelmesi için teşvik hazırlamalı ama kimse bir şey yapmıyor.

Ayağa kalkabilmemiz için 50, 55 bin civarında öğrencinin ülkeye gelmesi gerek.” şeklinde konuştu.

Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Yardımcısı Ekrem Soyşen:

“Ülkeye geldiği söylenen öğrenciler gelmedi, ya da tatile geldi”

Özellikle devlet üniversitelerinin öğrencilere ‘gelmeyin’ dediğini anlatan Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Yardımcısı Ekrem Soyşen, devletin yüz yüze eğitime dair aldığı kararla ilgili sıkı bir uygulama yürütmediğinden dert yandı. Bu nedenle gelen son sınıf öğrencilerinin de ülkeden kısa sürede ayrıldığını belirtti.

Geride bırakmaya hazırlandığımız eğitim-öğretim yılında neler yaşandığına, devletin denetimsizliği ile alınan bazı kararların suiistimal edildiğinden dert yanan Soyşen, özetle şunları dile getirdi:

“Karantinaya gelen öğrenciler genelde Lefkoşa ve Girne bölgesine geldi. Mağusa ve Lefke bölgesinde öğrenci çok az. Gelenler de öğretmenlerinin ‘yüz yüze eğitime devam edemeyiz’ dediği için geri ülkesine dönme kararı aldı. Hocalar aşılanmayı bekliyor. Adada 10 bine yakın yerli öğrenci var ama zaten onların ülke ekonomisine katkısı genelde. Bu yerli öğrencilerin dışında ülkede toplam 15 bin öğrenci ya vardır ya yoktur. Gelen 12 bin öğrencinin de yarısı geri ülkesine gitti. Mevcut hükümet aldığı kararları uygulamıyor, uygulatamıyor, yüksek öğretime zarar veriyor.

Ülkeye geldiği söylenen öğrenciler gelmedi, ya da tatile geldi. 20 günlüğüne kız arkadaşıyla gelip, karantinasını devlete ödettiren ama tatil yapan öğrencilerimiz oldu. Karantinadan çıkıp 3-5 gün sonra ülkesine geri dönüyor. Devletten kimse de bu durumu denetlemiyor. Öğrenci belgesini gösteren Ercan’dan giriyor, devlet karantinasını ödüyor, karantinadan önceden kaldığı yurduna giriyor, eski bavulunu da alıp ülkesine gidiyor. Devlet bu sıkıntıları aşmalı, denetleme yapmalı, suiistimale açık olan bu konu çok ince elenip sık dokunmalı. Tüm bu sıkıntıların gölgesinde yurtları açık sayarak bin 500 TL’lik katkı yapılmadı, Kalkınma Bankası’ndan hiçbir destek yapmadan, altı boş öteleme uygulamalarıyla bizlerle adeta dalga geçildi.”

Ali Lord (Yurt İşletmecisi- Öğrenci Yurtları Birliği Üyesi):

“Öğrenciler gelmiyor, bölgemizde durum çok vahim”

“Kalkınma Bankasından kredilerimiz var, bir türlü görüşüp yardım alamıyoruz. Dış bankalardan kredilerimiz var, öteledik, faiz ödüyoruz ama çalışmıyoruz, iş yapmıyoruz. Bankada haciz durumuna düşeceğiz ama Pandemiden dolayı bekletiliyoruz.

Öğrenciler de gelmek istiyor ama biz resmi olarak gelmeseniz de olur dersek nasıl gelsinler?

Öğrenciler gelmiyor, bölgemizde durum çok vahim. %35’in altındaki dolulukla çalışmak büyük bir zarardır. Artık bu yükün altından kalkamıyoruz.”

Turgay Mimi (Yurt İşletmecisi- Öğrenci Yurtları Birliği Üyesi):

“Bizi sıfır ile çarptılar, yurt anahtarlarını Eğitim Bakanlığı’na veya Kalkınma Bankası’na verip çıkacağız”

“Pandemi süresince devlet bizi açık saydı, ne personelimize destek verdi ne de başka konuda yardım etti. Elektrik indirimi ve sosyal sigortalar katkısından farklı hiçbir yardım bize uygulanmadı. Ne çalışana yardım yapıldı, ne de öğrenci getirildi. Bizi sıfır ile çarptılar. Elinizi taşın altına koyun, size 35, 40 bin öğrenci getireceğiz %30 indirim yapın dediler. Bu indirimi yaptık ama gelmeyen öğrencilerin yanında gelen birkaç öğrenciyi de indirimli olarak uygulama yapmaya devam ettik. Gelen öğrenciler de birkaç gün kalıp yurttan çıktı, ülkesine geri döndü. Yaptığımız indirim ile adeta zararına çalıştık. 200 kişilik yurtta sadece 26 öğrenci var. Açmasam daha iyiydi. Kalkınma Bankası borcu öteledi ama faizler günlük olarak borcumuza eklendi, hem ödeme süremiz arttı hem de borcumuz. Günü sonunda yurt anahtarlarını eğitim bakanlığına vereceğiz ve paltomuzu alıp çıkacağız.”



Bazı öğrencilerin tatile gelip döndüğü, devletin denetim yapmadığı, üniversitelerin ise alınan karara uymadığı iddia edildi.