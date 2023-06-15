Öğrenciler kodlamayı öğreniyor

GİKAD iş birliği ile Türk Bankası ve Türk Sigorta sponsorluğunda İsviç Coding tarafından ortaokul seviyesindeki kız çocuklarına yönelik verilecek olan bir kodlama eğitimi projesi başladı.

Proje ile kız çocuklarının teknolojiye erken yaşta ilgi duymalarını sağlanması ve onların geleceğin dijital dünyasına hazırlanması amaçlanıyor.

Demokrasi Ortaokulu’nda kız öğrencilerine yüz yüze verilecek Kodlama Kursu ile, kadınların yazılım sektöründe ve dijital platformlarda yer alması, yönlendirici olması ve sektörün gelişimine önderlik etmesi yönünde daha çok genç kadının bu mesleği seçmesini yüreklendirmek amaçlanıyor. Katılımcıların, bu mesleği seçmeleri ve mesleklerini icra etmeleri yolunda teşvik ve takip edilmeleri planlanıyor. Projenin her yıl tekrarlanarak, bilişim alanında yeni girişimci adaylarının yetiştirilmesi hedefleniyor.