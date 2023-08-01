Öğrenciler Kıbrıs’ın geleceği için vizyonlarını paylaşıyor

Kıbrıs Dostluk Programı, 22 ve 29 Temmuz tarihleri arasında Kormacit'te bir toplumlararası öğrenci kampı düzenledi.

Geniş kapsamlı bir program aracılığıyla katılan öğrenciler, geçmişin zorlu konularını ele alma fırsatı buldu ve Kıbrıs'ı gelecekte nasıl gördüklerini paylaştılar.

Kamp, ilk kez Maronit topluluğun bünyesinde gerçekleşti ve öğrenciler adada konuşulan iki ana dil olan Yunanca ve Türkçe üzerine eğitimler aldı. Ayrıca, önyargılarla başa çıkma ve çeşitlilik ile kimlik konusunda daha iyi bir anlayış geliştirme üzerine etkileşimli atölyelere katıldılar.

Kıbrıs'ın tarihi ve bundan kaynaklanan sorunlarla başa çıkma kampın en ilginç bölümlerinden biriydi ve kayıp kişilerin yakınlarının kişisel düşüncelerinin yer aldığı oturumlar yapıldı.

Öğrencilr, Soloi ve Skouriotissa madeni gibi antik ve kültürel miras alanlarını ziyaret ettiler. Ayrıca Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin kısa tarihini öğrendiler ve Kıbrıs'ın geleceğini hayal etmeleri istendi.

Kamp boyunca Kıbrıs tarihi ile ilgili çeşitli belgeseller gösterildi ve müzik ve drama atölyeleri düzenlendi. Son olarak, katılımcılara Maronit topluluğunun tarihi ve kültürü tanıtıldı.

28 Temmuz'da İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings, kampı ziyaret ederek şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın karmaşık ve zorlu bir tarihi var. Kıbrıs Dostluk Programı, gençleri adanın dört bir yanından bir araya getiren son derece değerli bir girişimdir. Bu zorlu tarihi ele alıp daha aydınlık bir gelecek hayal etmek için gençler son derece önemlidir. Gençlerin sesi, yalnızca yarının liderleri olarak değil, bugünün vatandaşları olarak da çok önemlidir."

Bu hafta Troodos'ta ikinci bir kamp düzenleniyor. CFP'nin yaz kampları, Rumca ve Türkçe konuşan gençler arasındaki dostluğu teşvik etmeyi, Kıbrıs'ın tarihini adanın her iki tarafından öğrenmeyi ve liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamp, İngiliz Yüksek Komiserliği ve Fransız Büyükelçiliği tarafından desteklendi.