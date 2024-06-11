Öğrenciler Gündüz ve Özbek’ten şikâyetçi

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen "sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklanan okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek, bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Aleyhlerinde toplam 98 davadan suçlama bulunan Gündüz ve Özbek’in ilk tahkikat duruşmasında bugün 5 tanık daha dinletildi. Duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanıkların avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen hazır bulundu.

Tanık 3 Serdal Gündüz ile para alışverişini anlattı

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde 5 Haziran tarihinde gerçekleşen ilk oturumda Başsavcılık 2 tanığı ile duruşmaya başlamıştı. Savcı Damla Güçlü bugüne ertelenen duruşmada mahkemede 5 tanığı hazır etti. Tanık 3 Farhan Adirtad, okula öğrenci kaydı yapması için aracı olduğu Görkem Odacı ile ilgili süreci mahkemeye aktardı.

Adirtad, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği 3. Sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti. Sanık Serdal Gündüz’ü okuldan tanıdığını ifade eden Adirtad;

“Okul tatildeyken arkadaşım Görkem Odacı beni telefonda aradı. Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıt yaptırmak istediğini bana telefonda aktaran Görkem benden yardım istedi ve konuyu Serdal Gündüz’e aktardım. Kontenjanlar dolacağı gerekçesi ile Serdal hoca bana bir iban numarası vererek buraya para atılmasını istediğini söyledi. Ben ibanı Görkem’e attım zaten kısa bir süre sonra Görkem ve babası Kıbrıs’a geldi. Bende yanlarında okulda ofisi olan Serdal Gündüz’ün yanına gittik, 19 bin Dolar’ı ben kendim Gündüz’e teslim ettim makbuzda almadım. Bu olay 2023 yılı Eylül ayı başlarında oldu.”

Tanık 4 Mustafa Okan: “Gündüz benden yaz okulu için 24 bin TL aldı”

Savcılığın dördüncü tanığı olan KSTU 4. Sınıf Diş Hekimliği öğrencisi Mustafa Okan, 2023 yılında bazı derslerinden yaz okulunda ders aldığını anlattı. Temmuz ayında Serdal Gündüz’ün yanına giderek, yaz okulu ile ilgili bilgiler aldığını ve yatırması gereken ücreti öğrendiğini kaydeden Okan;

“Serdal Gündüz yaz okulunda ders almam için onay verdi. Ücret olarak 24 bin TL belirlediğini bana aktaran Gündüz, parayı göndermem için bana iban numarası verdi. Serdal Gündüz’ün bana verdiği ibanı whatsapp üzerinden parayı göndermesi için babama gönderdim. Abim iban numarasını alarak 24 bin TL’yi aktardı dekontu da alarak polise verdim. Paranın ibana havale olduğu tarih 6 Temmuz 2023. Bir iki ders daha almam gerekti ve ve ben yeniden konuyu Serdal Gündüz’e danıştım bana 4 bin TL göndermem gerektiğini belirterek bende kendi hesabımdan 4 bin TL daha aktardım. Benim gönderdiğim hesap Berke Özbek adınaydı ilk kez böyle bir hesaba okul harcı ile ilgili para havale ettim.”

Tanık 5 Barış Kurt: “Gündüz ödemeyi Özbek’in hesabına atmamı istedi”

İlk tahkikat (PI) duruşmasında tanık 5 olarak kayıtlara geçen KSTU 4. Sınıf Diş Hekimliği öğrencisi Barış Kurt, sağlık sorunları nedeniyle bahar döneminden sonra okula devam edemediğini yaz okulundan ders alabilmek için Serdal Gündüz’le konuştuğunu anlattı. Kurt, haziran ayında Serdal Gündüz’le görüştüğünü ifade ederek;

“Berke Özbek hesabına alacağım derslerle ilgili 12 bin TL havale etmem gerektiğini söyledi. Durumu teyit için Serdal Gündüz’e sordum, bilgisi olduğunu söyleyerek onayladı. Ödemeyi yaptım ama sorgulamadım ben Berke’nin bana whatsapp üzerinden attığı ibana para aktardım bugüne kadar okul hesabı hariç başka bir hesaba para göndermedim.”

Tanık 6 Özgür Avli: “Serdal Gündüz’le nerede görüştüğümü hatırlamıyorum”

Yaz okulundan 2023 yılı dönemi 2 ders ‘radyoloji’ dersi aldığını kaydeden tanık 6 Özgür Avli, KSTU 4. Sınıf Diş Hekimliği öğrencisi olduğunu söyledi.

Yaz okulundan iki ders almak istediğini ve bu hususta Serdal Gündüz’le görüştüğünü anlatan tanık Avli;

“Serdal Gündüz, ders başı benden 2 bin TL yatırmam gerektiğini söyledi. Gündüz, Berke Özbek’in iban numarasını vererek parayı oraya havale etmemi söyledi. 3 Haziran 2023 tarihinde Özbek’in hesabına iki bin TL aktardım, kalan iki bin TL’yi de arkadaşımın hesabından havale ettik. Daha önce okulun ödemeleri ile ilgili hep okul muhasebesine para aktardık.”

Sanık Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki tanık Avli’ye Serdal Gündüz’le nerede görüştüklerini sordu. Avnil, okulda ancak odada olmadığını görüşmenin nerede gerçekleştiğini hatırlamadığını belirtti.

Tanık 7 Enes Ünal: “Parayı ben attım”

İlk tahkikat duruşmasında bugün görüşülen davanın 7. Tanığı Enes Ünal, Özgür Avnil ile arkadaş olduklarını Berke Özbek’in hesabına kalan iki bin TL’yi kendi hesabından aktardığını söyledi. Ünal, KSTU 4. Sınıf Diş Hekimliği öğrencisi olduğunu belirterek;

“Berke Özbek’in hesabına göndermiş olduğum 2 bin TL, yakın arkadaşım Özgür Avnil’in yaz okulu ders ücretiydi. Arkadaşım benim ödememi istedi, bende Özbek’in hesabı olduğunu öğrendiğim ibana 2 bin TL attım.”

Duruşma 13 Haziran’da devam edecek…

Savcılık hazır ettiği 5 tanığını mahkemede dinlettiğini bugün itibarıyla yeni tanığı olmadığını beyan ederek, yeni tanıklarını hazır etmek için gün talebinde bulundu. Avukatlar Doğa Zeki ve Hasan Yücelen savcılığın beyanına itiraz etmediklerini belirterek mahkemenin vereceği yeni günde hazır olabileceklerini belirtti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, davanın yeni tanıklarını dinlemek üzere duruşmayı 13 Haziran Perşembe günü saat 10.00’a erteleyerek oturumu kapattı.