‘Öğrenci’ zanlı eski kız arkadaşını darptan tutuklandı

Eski kız arkadaşını darp etmekten tutuklanan zanlı A.M.E tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının "Mülke tecavüz", "Ciddi darp" ve "Rahatsızlık çıkarma" suçlarından mahkemede olduğunu söyledi.

Zanlının 8 Ekim tarihinde, Hamitköy'de kendisine olan borcunu geri istediği gerekçesiyle eski sevgilisinin ikametgahının önünde bağırıp çağırdığını, eski kız arkadaşının kolunu tutup sıkarak ciddi darp suçunu da işlediğini dile getiren polis, kadının kolunda sıyrıklar oluştuğunu ifade etti. Kırgeç, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde aynı gün muayene edildiğine işaret ederek, vücudunda darp ve cebir izleri olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden Kırgeç, tercümanla birlikte verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul eden beyanlarda bulunduğunun altını çizdi.

Polis memuru Doğcan Kırgeç, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu vurguladı, öğrenci olduğu öğrenilen zanlının bilgilerinin de Muhaceret Dairesi ve okul sistemleri üzerinden netleştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Kırgeç, soruşturmanın yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.