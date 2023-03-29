Öğrenci yurdunda darp ve cinsel tecavüz: 1 tutuklu

Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesindeki bir öğrenci yurdunda kendisiyle birlikte olmadığı gerekçesiyle M.Y.K’yi darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğu suçlamasıyla O.C.P isimli kişi tutuklandı.

Zanlı, mahkemeye çıkarıldı, hakkında iki gün tutukluluk kararı alındı.

Polis çavuşu Mustafa Mahan, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, meselenin "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olduğunu belirtti.

Zanlı O.C.P’nin 25 ile 26 Mart tarihleri arasında Lefkoşa'da bir öğrenci yurdundaki M.Y.K’nin ‘kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği’ gerekçesiyle ile aralarında sözlü tartışma çıktığını belirten polis, kadının boğazını sıkıp ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

“İtiraf içerikli gönüllü ifade verdi”

Polis, meselenin polisin bilgisine 26 Mart’ta gelmesi ile birlikte, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlının 28 Mart’ta tespit edildiğini kaydeden polis, hakkındaki suçları kabul edip bu yönde kendi el yazısı ile İngilizce olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini dile getirdi.

“Olay ciddi korku ve endişe yarattı”

Polis, olayın ciddi korku ve endişe yarattığını aktardı.

Zanlının methaldar olduğu “Cinsel Tecavüz” suçunun Ağır Ceza Mahkemesi uhdesinde yer alan bir suç olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.