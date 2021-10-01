"Öğrenci geldi, çarşıda hareketlilik başladı"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden adamıza gelen öğrenciler, turizmin başkenti olan Girne’de sokakları hareketlendirdi.

Girne esnafı, bugünlerde aylar sonra özlediği hareketli günlerini yaşıyor.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Girne esnafı, yaz sezonunun “durgun” geçtiğini aktarsa da, ülkeye gelen öğrencilerin bölgeyi ve işlerini artırdığını ifade etti.

Turistler için “Çift aşı veya 3 aşı yapan kişilerin PCR testi yapmadan rahatlıkla giriş yapması gerekiyor” diyen Girne esnafı, bu uygulamanın piyasaya olumlu yönde etki edebileceğini düşünüyor.

Yaz sezonu boyunca hükümetin Girne esnafına “ilgisiz” olduğunu da dile getiren esnaf, “Bu süreçte ne yazık ki esnafın durumunu soran olmadı” şeklinde konuştu.

Bölge esnafı ne dedi?

Mustafa Şanverdi: “Yaz sezonu durgun geçti, umarım şimdi hareketlenir”

“Yaz sezonu oldukça durgun geçti. Özellikle bizim bulunduğumuz sokağa neredeyse insanın uğramadığı günler bile yaşandı. Bu süreçte ne yazık ki esnafın durumunu soran olmadı. Hükümet yetkililerimiz gelip buraların halini görmeli ve bir şeyler yapmalı. Şu anda yüz yüze eğitimden dolayı evet bir hareketlilik var umarım bu hareketlilik esnafa yansır.”

Süleyman Bilir: “Son günlerde bir hareketlilik var”

“Son günlerde bir hareketlilik var piyasada. Bu hareketliliği sağlayan da tahminimce öğrencilerdir. Üniversitelerin açılacak olmasıyla birlikte öğrencilerin adaya gelişi en azından bir dükkânımıza giriş çıkışı hareketlendirdi. Müşteri dükkâna hiç girmemesinden daha iyi. Bu hareketlilikle birlikte ciroya da katkı sağlandı. Bu katkı istenilen seviyede değil ama son iki yılın içerisinde yaşadıklarımıza bakacak olursak bu pozitif bir durum. Ümit ediyorum ki bu vaka sayıları da düşmesiyle birlikte öğrencinin yanında turistler de gelebilir. Yaz sezonunda istediğimiz verimi alamadık. Bence ülkeye giriş çıkışlar en azından aşılı kişilere biraz daha rahatlatılmalı. Çift aşı veya 3 aşı yapan kişilerin PCR testi yapmadan rahatlıkla giriş yapması gerekiyor. Bunu yapınca insanlar rahatlayacak ve buraya gelebilecek. Gözlemliyoruz ki insanlar bu adaya gelmeye korkar oldu. Biz şu anda turist özlemi çekiyoruz. Yaz sezonu pek hareketli geçmese de şu anda hareketlilik var. Tabii bu biz esnaflar açısından memnuniyet verici. Ülkeye insanları çekebilelim ki piyasada da bir canlılık olsun.”

Zeynep Aktaş: “Dükkanımı yeni açtım, bir tedirginliğim var. Risk aldım”

“Ben dükkanımı tam bir hafta önce açtım, hatta şu anda tam yerleşebildiğim de söylenemez. Bu işe başlarken bu kış sezonunun daha iyi ve daha hareketli geçeceğini düşündüm ve böyle bir atılım yapmak istedim. Dükkanımı açarken salgın konusunda tedirgindim. Şu anda da ne olacağını bilmediğimiz için bir tedirginlik var ama aşılanma olduğundan dolayı, buna bağlı olarak da kapanmanın daha arka planda kaldığı için risk aldım. Öğrencinin adaya gelişi dükkanımın konumu açısından benim işlerime pek etki etmeyeceğini düşünmüyorum ancak genel anlamda bölge esnafına önemli bir getirisi olacağını düşünüyorum açıkçası.”

Hüseyin Kulak: “Gelecek başka ülkelerde var, bizim ülkemizde değil”

“Ağustos ayında biraz hareketlilik yaşamıştık ama yaz sezonu genel anlamda kötü geçti diyebilirim. Şu anda öğrencinin gelmesiyle bir hareketlilik yaşanıyor. Tabii benim işim turizm üzerine ama genel anlamda esnafımıza büyük katkısı olacaktır. Gelinen aşamada yüz yüze eğitim gerekli bir şeydi. Genel anlamdaki geleceğimiz için umutlu konuşmak pek mümkün görünmüyor. Günü kurtarmak için yaşıyoruz, planlama yapamıyoruz. Gelecek başka ülkelerde var, bizim ülkemizde değil. Bir ülkede “Ne olacak olacak bu memleketin hali?’ düşünen bir halk varsa orada umut yok demektir.”

Can Donatmış: “Bir yıl öncesine nazaran biraz daha iyi”

“Girne’de yaz sezonu durgun geçti diyebiliriz. 3 ay gerçekten esnaf için çok kötüydü. Şimdi bir hareketlilik var ve bunun devam etmesini istiyoruz. Öğrenciler evet geliyor ama bizim işimizi etkilemiyor. Aslında öğrenci gelişlerinin etkileyeceği sektörler de belli. O yüzden benim pek fazla bir umudum yok açıkçası. Ama yine de bir yıl öncesine nazaran biraz daha iyi. Eskiye göre kıyaslama yapıyoruz ama sonuçta şu anda bir hayat pahalılığı var ve insanlar bir şekilde rahatça harcama yapabiliyordu. Şimdi bu fırsat da yok. Uzun lafın kısası bekleyip göreceğiz. Önümüz kış, kışın nasıl geçeceği de belirsiz.”