“Öğrenci bütçesi için yine fazla”

HANGİ ŞEHRE, BİLET NE KADAR?

● İzmir- Ercan: 3 bin 83 TL ile 5 bin 83 TL

● İstanbul- Ercan: 3 bin 15 TL ile 5 bin 15 TL

● Adana-Ercan: Bin 971 TL ile 3 bin 971 TL

● Ankara- Ercan: Bin 969 TL ile 4 bin 291 TL

Serap ŞAHİN

Yeni akademik yıl için geri sayım başladı, özellikle Türkiye’den gelecek olan üniversite öğrencileri, gözlerini Kıbrıs’ın kuzeyine inecek uçakların bilet fiyatlarına çevirdi.

Uçak bilet fiyatları, Haziran ayına nazaran yaklaşık 2 bin TL ucuzlamasına karşın, halen öğrencilerin bütçesi için tatmin edici seviyelerde değil.

YENİDÜZEN 1 Eylül - 6 Eylül tarihlerini baz alarak bir kişinin İzmir, İstanbul, Adana ve Ankara’dan Ercan’a gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarını hesapladı.

Yapılan hesaplamada; bir öğrencinin Kıbrıs’ın kuzeyine gelebilmesi için en az 2 bin, en fazla 5 bin TL’yi uçak bileti için gözden çıkarması gerekiyor.

İzmir’den gelecek olan bir öğrenci sadece uçak bilet fiyatına gidiş dönüş için en az 3 bin 83 TL, en fazla 5 bin 83 TL ödeyecek.

İstanbul’dan gelecek olan öğrenci 3 bin 15 TL ile 5 bin 15 TL, Adana’dan gelecek olan, bin 971 TL ile 3 bin 971 TL, Ankara’dan gelecek olan ise bin 969 TL ile 4 bin 291 TL arası ödeyecek.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, öğrenci bütçesine göre rakamların hala yüksek olduğunu ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

“Öğrenci bir yere gittiğinde onu en çok merak eden ailesidir. Aileyi de düşünmek gerekiyor” diyen Tolun, mevcut fiyatlarla Kıbrıs’ın kuzeyine gelmenin cazip olmaktan çıktığına dikkat çekti, bilet fiyatlarının ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı.

1 – 6 Eylül’de, Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine uçuş fiyatları…

1 Eylül - 6 Eylül tarihlerini baz alarak bir kişinin İzmir, İstanbul, Adana ve Ankara’dan Ercan’a gidiş dönüşünü hesaplayan YENİDÜZEN, yaz başlangıcı olan Haziran ayına oranla fiyatlarda 2 bin TL civarında bir düşüş yaşandığını gözlemledi.

İzmir’den Kıbrıs’ın kuzeyine gelecek olan bir öğrenci 3 bin 83 TL ile 5 bin 83 TL arasında ödeme yapacak. Ailesiyle gelmek isteyen bir öğrenci ise kişi sayısına göre bu fiyat katlanacak.

İstanbul’dan gelecek olan bir öğrenci 3 bin 15 TL ile 5015 TL arasında ödeme yaparken, Adana’dan bin 971 TL ile 3 bin 971 TL, Ankara’dan gelen de bin 969 TL ile 4 bin 291 TL arasında ödeme yapacak.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun

“Uçak bileti fiyatları ülke ekonomisini etkiliyor”

Uçak bileti fiyatlarının düşmesine rağmen öğrencileri etkilediğine işaret eden Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, “Öğrenci bir yere gittiğinde onu en çok merak eden ailesidir. Aileyi de düşünmek gerekiyor” dedi.

Mevcut fiyatlarla Kıbrıs’ın kuzeyine gelmenin cazip olmaktan çıktığına dikkat çeken Tolun, uçak bileti fiyatlarının ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı.

Tolun sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de tavan fiyatlar var. Bin 500 TL’nin üzerinde yurt içinde uçamazsın. Aile çocuğu Kars’a da yollasa çocuk senede 2 defa evine gider gelir. Aile de çocuğa gidip gelebilir. Buna bir çözüm bulunmalı. İç hat uygulamasını Türkiye bize uygulamıyor. Bugün vergi bir kişi için 40 Euro, bu düşürülmeli. İstikrar ve sürdürülebilir bir yapı Kıbrıs’ta yok”.