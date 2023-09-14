"Oğlum da sınava girdi, mülakat ile ilgili bana haber verilmedi"

KIB-TEK’e son yapılan istihdamlarda oğlu da yer alan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, istifa etmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

KANAL SİM’de Damla Dabiş’in sorularını yanıtlayan Casurer, “Böyle bir şey söz konusu değildir” dedi, EL-SEN’in sürece alet edilmeye çalışıldığını söyledi. Cesurer, oğlunun sınava girdiğini ve mülakat için kendisine haber verildiğini anlattı, kendisinin bu yönde herhangi bir talebi olmadığını belirtti.

EL-SEN olarak mülakata çağrılan kişilerin kimlerin olduğunu ve sayıyı bilmediklerini aktaran Cesurer, Toplu İş Sözleşmesi’ne göre orada EL-SEN’in de olması gerektiğini ancak aldığı bilgiye göre orada bir EL-SEN yetkilisinin olmadığını ifade etti.

EL-SEN olarak süreci konu hakkında hukuki süreci başlattıklarını hatırlatan Cesurer, “Bu sınavlara hiçbir şekilde şaibe karışmaması lazımdı… Bu sınavlar toptan iptal edilip, tekrardan yapılmalı. Biz EL-SEN olarak gereğini yapacağız. Birileri bizleri zedelemeye çalışıyor” dedi.

İstifa konusuna da değinen Çağlayan Cesurer, “Bana gelene kadar istifa etmesi gereken çok insan var. Birilerinin beklentilerine cevap vermeyeceğiz. EL-SEN olarak gerekli adımları atacağız. Bu süreçte gereken yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Alacağız, bu istihdamlar ilk değil, son da olmayacak”