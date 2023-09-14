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  3. "Oğlum da sınava girdi, mülakat ile ilgili bana haber verilmedi"
"Oğlum da sınava girdi, mülakat ile ilgili bana haber verilmedi"

"Oğlum da sınava girdi, mülakat ile ilgili bana haber verilmedi"

KIB-TEK’e son yapılan istihdamlarda oğlu da yer alan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, istifa etmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

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KIB-TEK’e son yapılan istihdamlarda oğlu da yer alan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, istifa etmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

KANAL SİM’de Damla Dabiş’in sorularını yanıtlayan Casurer, “Böyle bir şey söz konusu değildir” dedi, EL-SEN’in sürece alet edilmeye çalışıldığını söyledi. Cesurer, oğlunun sınava girdiğini ve mülakat için kendisine haber verildiğini anlattı, kendisinin bu yönde herhangi bir talebi olmadığını belirtti.

EL-SEN olarak mülakata çağrılan kişilerin kimlerin olduğunu ve sayıyı bilmediklerini aktaran Cesurer, Toplu İş Sözleşmesi’ne göre orada EL-SEN’in de olması gerektiğini ancak aldığı bilgiye göre orada bir EL-SEN yetkilisinin olmadığını ifade etti.

EL-SEN olarak süreci konu hakkında hukuki süreci başlattıklarını hatırlatan Cesurer, “Bu sınavlara hiçbir şekilde şaibe karışmaması lazımdı… Bu sınavlar toptan iptal edilip, tekrardan yapılmalı. Biz EL-SEN olarak gereğini yapacağız. Birileri bizleri zedelemeye çalışıyor” dedi.

İstifa konusuna da değinen Çağlayan Cesurer, “Bana gelene kadar istifa etmesi gereken çok insan var. Birilerinin beklentilerine cevap vermeyeceğiz. EL-SEN olarak gerekli adımları atacağız. Bu süreçte gereken yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Alacağız, bu istihdamlar ilk değil, son da olmayacak”“Alacağız, bu istihdamlar ilk değil, son da olmayacak”

 

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