ODTÜ KKK, kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu açıkladı
ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün (KKK) kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğu açıklandı.
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ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün (KKK) kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğu açıklandı.
ODTÜ KKK’den yapılan açıklamada, Yeni ODTÜ’lülerin kayıt işlemlerini çevrim içi tamamlamalarının ardından ekim ayında derslere başlamak üzere Kuzey Kıbrıs’a gelecekleri kaydedildi.
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