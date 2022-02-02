“Ödemeleri aldı, şirket muhasebesine teslim etmedi”

Lefkoşa Dereboyu’nda faaliyette bulunan bir mağazada çalıştığı sırada ürün alışı yapan müşterilerden temin ettiği nakit paraları şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiği iddia edilen zanlı Z.K. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Z. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, 6 gün daha tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Z. K.’nin Müstahdem Tarafından Sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 1 Eylül 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Z. K.’nin Dereboyu’nda faaliyette bulunan Organza Limited isimli iş yerinde çalıştığı sırada ürün alışı yapan müşterilerden almış oldukları ürünlere karşılık olarak ödediği toplam 1.100 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.

Polis, olayın polise 26 Ocak 2022 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlının aynı tarihte mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini kaydeden Polis, Organza Ltd. isimli iş yerinin müşterilerinden olan N.A.’dan 1300 TL, Ş.Ş.'den 2000 TL, E.B.’den 1500 TL ve 300 TL olmak üzere toplamda 6 bin 240 TL nakit para sirkat ettiğini kabul ettiğini belirtti.

Zanlının 27 Ocak 2022 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak önce bir gün, ardından 5 gün daha tutukluluk temin edildiğini anlatan Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ismen belirtmiş olduğu 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti.

“Parayı aldı, fatura-fiş vermedi”

İfadelerde ortaya çıkan detayları da paylaşan Polis, söz konusu bu 3 kişinin ödemeleri zanlıya çalıştığı olduğu mağaza içerisinde yaptıkları ve zanlının da kendilerine ödeme yaptıklarına dair herhangi bir fatura, fiş veya makbuz vermediğinin öğrenildiğini belirtti.

“Mağaza stoklarında yüksek miktarda eksik ürün tespit edildi”

Polis, yine bu mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmalarda söz konusu iş yerinin bilgisayarlı stok kontrollerinin halen sürdüğü, ancak ilk tespitlerde BSB marka 2022 kış sezon ürününden 50.874 TL değerinde 37 adet ve Explotion ve VDR marka 2022 kış sezon ürününden 29.335 TL değerinde 51 adet ürünün eksik olduğunun belirlendiğini söyledi.

“Henüz ne kadar para aldığı tespit edilmedi”

Polis, tüm stoklardan ve mağazanın gerek açılışından gerekse kapanışından zanlının sorumlu olduğu gibi mağazanın anahtarlarının da sadece zanlının tasarrufunda olduğunun öğrenildiğini anlattı. Polis, yine bu mesele ile ilgili olarak yapılan kamera incelemelerinde ise zanlının 6 Ocak 2022 tarihinde E. B. isimli müşteriden 625 TL ve yabancı bir müşteriden 132 TL, 18/01 /2022 tarihinde A.U. isimli müşteriden 600 TL ve 20 Ocak 2022 tarihinde B.B isimli müşteriden 800 TL aldığı ve bunların yanı sıra 11-18/01/2022 tarihinde yabancı müşterilerden henüz ne kadar olduğu tespit edilemeyen para aldığı görüntülere ulaşıldığını ancak halen incelenecek kamera görüntüleri mevcut olduğundan ve son tespit edilen kişilerin ifadelerinin alınması gerektiğinden Zanlı aleyhine 6 gün daha tutukluluk talep etti.

6 gün daha tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.