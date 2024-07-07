Ochoa: “Köklerim beni ayakta tutuyor”

Derleyen: Murat OBENLER

Müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicilerle buluşacak. Kübalı yıldız Eliades Ochoa, Mayıs 2023'te son albümü 'Guajiro' ile dinleyicilerle buluştu. Buena Vista Social Club'ın üyelerinden biri olan Ochoa, her yıl milyonlarca kez dinlenen ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından sevilen zamansız hit şarkısı 'Chan Chan' a vokalleriyle hayat veriyor. Bestelerin çoğunun Ochoa tarafından yazıldığı albümde konuk sanatçılar da yer alıyor. Konser öncesinde Eliades Ochoa ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe adanmış bir hayatınız var. Geriye dönüp baktığınızda ne hissediyorsunuz? Hâlâ ilk günkü kadar heyecanlı mısınız?

Müzikle olan yolculuğum, küçük yaşlarda gitar ve Küba tresleri çalan ailemin müzikal yetenekleri ile başlıyor. O zamanlar o ilk günlerin anıları kalbime kazındı ve bazı şarkılar hala ailemden duyduklarımın aynısı. Ailemle olan bu bağlantı ve köklerim beni ayakta tutuyor ve hala aynı heyecanı uyandırıyor.

Hayatınız bir belgesel haline getirildi. Kendi hayatınızı izlemek nasıl bir duygu?

Hayatımı bir belgeselde izlemek iç açıcı bir deneyim oldu ve anılarımı yeniden canlandırdı. Beni doğum yerim olan 'Loma de la Avispa'daki çocukluğuma ve ailemle geçirdiğim keyifli zamanlara geri götürdü. 'Casa de la Trova'da çaldığım ve 'trovadores' ile unutulmaz anlar paylaştığım Santiago'yu yeniden ziyaret etme fırsatı, toplumun bir sanatçı olarak kariyerim üzerindeki derin etkisinin bir kanıtı oldu.

Kariyerinize yerel müzikle başladınız. Müzikte yerel olmadan evrensel olmanın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?

Santiago de Cuba'dan yerel bir sanatçı olarak, geleneksel Küba müziğini benzersiz bir dokunuşla işledim. Discos Corason'dan Eduardo Llerenas'ın beni keşfedip uluslararası müzik sahnesine ittiği yıllardı 80'ler... Küba'nın geri kalanı müziğime aşina olmasa da, 1999 yılında Virgin Records ile çıkardığım Sublime Ilusion albümündeki 'Pintate los Labios' şarkısı bir dönüm noktası oldu ve müziğimi Küba'da daha geniş bir kitleye tanıttı.

Grammy kazanmak kariyerinizi ve bir müzisyen olarak sizi nasıl etkiledi?

Hepimiz takdir edilmeyi severiz, özellikle de büyük bir tutkuyla yaptığımız iş için. Müziği yaratırken aklımızda dinleyicilerimiz var. Bu bizim onlarla iletişim kurma yolumuz. Onların sevgisi ve desteği beni müzik yapmaya devam etmem için motive ediyor. Şarkılarımızı dinlediklerinde dinleyicilerimizden pozitif enerji almak gerçekten paha biçilemez

Bir müzisyen olarak enstrüman çalmak ile şarkı söylemek arasındaki farkı nasıl tanımlarsınız?

Benim için hiçbir fark yok. Şarkı söylemekten de ve gitar çalmaktan da keyif alıyorum.

“Dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere Küba müziğinin kapılarını açan bu güzel projenin bir parçası olduğum için her zaman minnettar olacağım”

Buena Vista Social Club'ın bir parçası oldunuz. Bu müziği dünyada bu kadar başarılı kılan neydi?

Tüm kayıtlarımıza gösterdiğimiz sevgi ve profesyonellikle bir albüm kaydettik. Kimse Buena Vista'nın dünya çapında 8 milyondan fazla albüm satmasını beklemiyordu. Dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere Küba müziğinin kapılarını açan bu güzel projenin bir parçası olduğum için her zaman minnettar olacağım.

“Her zaman kendinize inanmaya devam edin”

Yeni nesil genç müzisyenlere ne tavsiye edersiniz?

Yeni nesil müzisyenlere müziklerinde mükemmelleşmek için çabalamalarını ve her zaman kendilerine inanmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum.

“Ada kültürünü ve yaşam şeklini çok iyi biliyorum. Küba'da her yerde müziği ve sanatı hissedebiliyorsunuz. Salamis Antik Tiyatro çok büyüleyici gözüküyor. Kıbrıs'ta kendimi evimde gibi hissedeceğimden eminim”

Festivalimiz 24 yıldır sürmekte ve Natalie Cole, Pink Martini, Luz Casal, Buika, Monica Molina ve Third World gibi dünyanın birçok yerinden yüzlerce sanatçı ve grup ağırladı. Siz de bir ada ülkesinden geliyorsunuz. Bizim festival için ve de Kıbrıs için neler düşünüyorsunuz?

Yıllardır devam eden böyle bir festivalde yer almak benim için de heyecan verici. Festivalde sahne alan isimler muhteşem......Ada kültürünü ve yaşam şeklini çok iyi biliyorum. Küba'da her yerde müziği ve sanatı hissedebiliyorsunuz. Salamis Antik Tiyatro çok büyüleyici gözüküyor. Kıbrıs'ta kendimi evimde gibi hissedeceğimden eminim.

Festival için nasıl bir repertuvar bekliyor dinleyiciyi?

Son albümlerim "Vamos a Bailar un Son" ve "Guajiro "dan yeni şarkılar seslendireceğim. Ayrıca Buena Vista Social Club ile çaldığım bazı şarkılara da yer vereceğim. Dinleyicilerimizin bu şarkılardan bazılarına aşina olacağına inanıyorum.