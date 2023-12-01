“Ocak’ta bir zam daha!”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektriğe bir zam daha yaptı.

1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren % 15’lik zamdan 1 ay sonra elektrik tarife ücretlerine % 7 zam daha yapıldı. Yeni artış bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Söz konusu artış, son 5 ay içerisinde yapılan 4’üncü zam oldu. 2023 yılı içerisinde, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında da elektrik birim fiyatlarında artışa gidilmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, 1 kilovatın kuruma maliyetinin 5.87 TL olduğunu belirterek yapılan %7’lik artışla birlikte bunun 5.562 TL’ye denk geldiğini ve Ocak ayında yeniden zam yapılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın ise, yapılan hesaplamalar doğrultusunda zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Ocak ayında girdilere bağlı olarak indirim veya artış olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu:

“Gelecek ay faturalara bir zam daha yansıyacak”

Elektrik kurumuna 1 kilovatın maliyetinin 5,87 olduğunu kaydeden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, yapılan % 7’lik zamla 1 kilovatın 5,56’ya denk geldiğini ve Ocak ayında bir zam daha olması gerektiğini vurguladı. Zamların nedeninin AKSA’nın dolar faturaları ve kira bedelinden kaynaklı olduğunu belirten Tuğcu, “Bu zamlar her sektörü etkileyecek. Esnafı, sanayiciyi, iş adamlarını da etkileyecek. Tek sebebi AKSA’nın Kalecik 3 sözleşmesindeki dolar faturalandırılması ve kira bedeli dediğimiz sebepler” ifadelerine yer verdi.

Ahmet tuğcu, işe yeni girenler dâhil personel maaşlarının elektrik zammına % 0.2 etkisi olduğunu kaydetti.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın:

“Yapılan hesaplamalara göre artışın olması gerekli”

Yasal olarak 2 ayı geçmeyen sürelerde tarifelerin düzenlenmesi zorunluluğu olduğunu belirten Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, “2 ayı geçmeyecek sürelerde yaptığımız hesaplamalara göre bir artışın olması gerekir. Buna bağlı olarak da bu artışı yaptık” dedi.

Ocak ayında girdilere bağlı olarak indirim veya artış olabileceğini kaydeden Aydın, döviz ve girdilerin düşmesi durumunda indirimin de olabileceğini söyledi.

“Giderler yükselmezse, artış olmaz” diyen Aydın, elektrik kurumunun kâr amaçlı bir kurum olmadığını ifade ederek “Aldığımız yakıt özellikle döviz üzerinden olduğu için buna bağlı olarak da fiyatlar değişken oluyor” şeklinde konuştu.

Yeni tarife ücretleri

KIB-TEK, hem tek zamanlı, hem de üç zamanlı tarifelerde artış yaptı. Yeni tarife ücretleri bugünden itibaren geçerli olacak. Kurum tarafından paylaşılan tarife tablosuna göre, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine herhangi bir artış yapılmazken; tek ve 3 zamanlı konut, ticari, endüstri, turizm, su motorları, sokak ışıkları, savunma, devlet daireleri, vakıflar, üniversiteler ve casinolar tarifelerinde fiyatlar arttı.

Buna göre tek zamanlı tarifede, 0-250 kws konut tarifesi 2,5199 TL’den 2,6963 TL’ye; 251-500 kws konut tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye; 501-750 kws konut tarifesi 5,5897 TL’den 5,9810 TL’ye; 751-1000 kws konut tarifesi 6,0590 TL’den 6,4831 TL’ye ve 1000 kws üzeri 7,2321 TL’den 7,7383 TL’ye yükseldi. Tek zamanlı tarifede devlet daireleri tarifesi 17,1448 TL’den 17,5963 TL’ye çıkarken; üniversiteler tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye ve casinolar tarifesi ise 6,4498 TL’den 6,9013 TL’ye çıktı. Üç zamanlı konut tarifesinde de ücretler, puant saatlerde (17.00 – 22.00 saatleri arası) 7,1919 TL’den 7,6952 TL’ye; normal saatlerde (07.00 – 17.00 saatleri arası) 5,1987 TL’den 5,5625 TL’ye ve puant dışı saatlerde (22.00 – 07.00 saatleri arası) 3.4270 TL’den 3.6668 TL’ye yükseldi.