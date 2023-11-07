“Ocak ayında maaşlara %48,5’lik HP oranı yansıtılacak”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 yılsonu itibariyle enflasyon oranını yüzde 82 beklediklerini söyledi, Ocak ayında ise maaşlara yüzde 48,5’lik hayat pahalılığının yansıtılmasını öngörüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Berova, “Son 6 ayda, yüzde 33,32’lik bir hayat pahalılığı artışını göz önünde bulundurduğumuzda Ocak ayında maaşlara yüzde 48,5 oranında hayat pahalılığı yansıtılacak” dedi.

2024 yılında, hayat pahalılığı oranının maaşlara 4 ayda bir yansıtılacağını da söyleyen Berova, “Yüzde 48,5’lik yansımanın ardından ikinci 4 aylık değişimi de yüzde 20 civarında hesapladık. Bu durumda 2024 yıl sonunda enflasyon oranı dünyada çok anomali bir şey olmazsa, biliyorsunuz savaş var, yüzde 60 civarında bir enflasyon öngörüyoruz” dedi.