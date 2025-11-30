“Ocak 2026 için yeni bir ücret politikasına ihtiyaç var”

İşverenler Sendikası, Ocak 2026’da belirlenecek yeni asgari ücret öncesinde mevcut ekonomik koşulların sürdürülemez olduğunu belirterek kapsamlı bir ücret politikası oluşturulması çağrısı yaptı.

Sendika Başkanı Metin Arhun tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan asgari ücretin brüt 51.202 TL, net 44.545 TL, işverene toplam maliyetinin ise 58.882 TL olduğu hatırlatıldı. Seçilmişler dışındaki kamu çalışanlarında en yüksek ücretin brüt 329 bin TL civarında olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Temmuz 2025’ten bu yana hayat pahalılığı oranlarının artış gösterdiği, ilk 10 ayda toplam hayat pahalılığının %33,8’e ulaştığı, yıl sonunda ise %38’e yükselmesinin beklendiği bildirildi. Bu verilere göre Ocak ayında maaş artışlarının yaklaşık %20 seviyesinde olacağı ifade edildi.

Sendika, mevcut hesaplama yönteminin devam etmesi durumunda yeni asgari ücretin brüt 61 bin TL, net 53 bin TL ve işverene maliyetinin 70 bin TL seviyelerine çıkacağını, bunun da birçok özel sektör işletmesi için sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalarda, Kuzey Kıbrıs’taki brüt asgari ücretin 27 üye ülkeden 14’ünden daha yüksek olduğuna işaret edildi. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Çekya gibi ülkelerde asgari ücretlerin daha düşük olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, yüksek yaşam maliyetlerinin hem Türkiye hem de Güney Kıbrıs’a göre daha belirgin hale geldiği, bu nedenle tüketimin büyük bölümünün kuzey ve güneye kaydığı belirtildi. Üretim maliyetlerinin nüfus ve ekonomik ölçek küçüklüğü nedeniyle bölge ülkelerine göre daha yüksek olduğu, bunun da fiyatlara doğrudan yansıdığı ifade edildi.

Devletin artan iç borçlanmasına da değinilen açıklamada, 2025 yılı boyunca iç borç stokunun iki katına çıktığı, toplam borçlanmanın yaklaşık 500 milyon dolar seviyesine ulaştığı ve borç-faiz yükünün giderek ağırlaştığı kaydedildi.

Sendika, ekonomik göstergelerin mevcut durumun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirterek, Ocak 2026’da yürürlüğe girecek kapsamlı bir ücret politikasının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Aralık ayının bu amaç doğrultusunda verimli geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

İşverenler Sendikası, 1 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de Çalışma Bakanı’na yapılacak ziyarette iş yaşamına dair sorunları ve çözüm önerilerini aktaracaklarını duyurarak tüm basın mensuplarını toplantıya davet etti.

Sendikanın Önerileri

Sosyal Sigorta emekli maaşlarının çalışan primleriyle dengelenmesi uygulamasının asgari ücreti yukarı zorladığı belirtilerek, devletin oluşan açığa katkı yapması veya sistemi zorlayan uygulamalardan vazgeçilmesi istendi.

Kamu maaşlarının borçlanarak ödenmesinin adaletsiz olduğu savunularak bu uygulamaya son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Üretim sektörlerinde maliyetleri düşürmek amacıyla elektrik ve temel girdilerde ciddi indirimler talep edildi; sanayicilerin solar enerji projelerinin desteklenmesi istendi.

İş araçları ithalatında vergilerin düşürülmesi ve seyrüsefer ücretlerinin azaltılması önerildi.

Tüketim ürünlerinde piyasa fiyatlarının şeffaf şekilde yayımlanmasını sağlayacak altyapı çağrısı yapıldı.

Orta ve uzun vadeli ekonomi programlarının hazırlanarak piyasanın planlı yönetilmesi gerektiği vurgulandı.