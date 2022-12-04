“Nutuk değil, hizmet istiyoruz…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçim öncesinde Mağusa’da mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter’in adaylıktan çekilmesi üzerine değişimin yaşanacağı kesinleşti.

Önümüzdeki süreçte beklentilerini YENİDÜZEN’e anlatan Mağusa halkı, bölgede birçok sorun olduğuna işaret etti, söz konusu sorunların çözülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Mağusalı yurttaşlar “herkese eşit hizmet verilmesi” gerektiğine de dikkat çekti, “Önemli olan 25 Aralık’tan sonra boş konuşulması değil, icraattın eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

5 aday yarışacak

25 Aralık’ta gerçekleşecek olan Yerel Yönetim Seçimlerinde Gazimağusa Belediyesi’nde başkanlık için Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Dr. Süleyman Uluçay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Dr. Erdal Özcenk, Toplumcu Demokrasi Partisi – Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TDP-TKP Yeni Güçler) adayı Umut Kadı ve bağımsız adaylar Salih Oktay ve Habibe Çetin yarışacak. Mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter ve Cem Dana geçtiğimiz günlerde bağımsız olarak aday olacaklarını açıklasalar da, daha sonra adaylıktan çekildiklerini kamuoyuna duyurmuşlardı.

Mağusa halkı ne dedi?

Ayşegül Çınar: “Hem çevre temizliğine, hem de altyapı sorununa önem verilmeli”

“Mağusa’nın hali belli ve sıkıntılar gözle görülür bir şekilde. Bir kan değişiminin yaşanacak olması bölgemiz için iyi olacaktır. 25 Aralık’tan sonra hem çevre temizliğine, hem de altyapı sorununa odaklanılmalı. Mağusa ülkemizin turizm şehirlerinden biri ve son dönemlerde yüzleştiğimiz ilkel örüntülerin olması kesinlikle şehrimize yakışmıyor. Girne nasıl turistlerin merkezi haline geldiyse, Mağusa da öyle olmalı. Umarım, yeni seçilecek olan belediye başkanı bu sorunlarla ilgilenir.”

Ercan Biçer: “25 Aralık’tan sonra boş konuşma değil, icraat istiyoruz”

“Mağusa’da seçimden sonra yapılması gerekenler, seçim öncesinde de yapılabilir. Bizler çok fazla şey istemiyoruz. Tadilatı yapılan yerlerin yollarının tamamlanmasıdır bizim istediğimiz. Ciddi bir altyapı sorunu var, işlerin yarım kalması da altyapı sorununun ne olduğunu bize gösteriyor o yüzden bir an önce onlar tamamlanmalı. Biz turisti sadece Kapalı Maraş’a çekebiliyoruz. Mağusa’nın geneli turizm şehri haline gelmeli. Bunun için çalışmalar yapılmalı. Bizim istediğimiz 25 Aralık’tan sonra boş konuşma değil, icraattın eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır. Bizim için olması gereken o…”

Jale Seven: “Halka hizmet için geliyorlar, halka hizmet götürsünler”

“Mağusa’da yollar köstebek yuvası, atık suları göletin içerisine akıyor ve bölgemizde büyük bir çevre kirliliği var. 25 Aralık’ta gerçekleşecek seçimin ardından bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Seçilecek olan kişi partizanca davranmamalı, personel alırken niteliklerine bakıp ona göre alınmalı. Kısaca o makama halka hizmet için geliyorlar, halka hizmet götürsünler. Tek beklentimiz bu…”

Mustafa Sarp: “Mağusa’da sorun çok, sorunların çözümü için kollar sıvanmalı”

“Bugüne kadar yeterli hizmeti alamadık, bundan sonrasında biz kesintisiz hizmet istiyoruz. Seçimin ardından Mağusa gerçek değerini görmeli. O yüzden ona göre gidip karar vermeliyiz. Altyapı sorunu bölgemizin gerçeği haline geldi. Mağusa’da sorun çok, sorunlarımızın çözümü için kollar sıvanmalı.”

Tolga Özçelik: “Kazanan Mağusa halkı olsun”

“Mağusa’da acil olarak düzeltilmesi gereken en önemli sorun altyapı sorunudur. Kanalizasyon çalışmaları bitmediği için Mağusa altyapısızlıktan çöktü. Belediyede mevcut personelinin çok, bu sayı asgariye çekilmeli, gelir-gider dengesi kurulmalı ve bölge halkına kesintisiz hizmet verilmeli. Kesintisiz hizmet yapılması ve sorunların çözümünü bekliyoruz. 25 Aralık’ta kim kazanırsa kazansın ama kazanan Mağusa halkı olsun.”

Ahmet Karadoğan: “Beklentimiz, kesintisiz eşit bir hizmetin verilmesi…”

“Bizler belediyeden beklediğimiz hizmeti alamıyoruz. Bizim beklentimiz herkese eşit hizmet verilmesidir. Ana caddelere verilen hizmet, arka sokaklara verilmiyor. 25 Aralık sonrasında bizim tek beklentimiz var o da kesintisiz, eşit bir şekilde hizmetin verilmesidir. Her sabah yolları biz süpürüyoruz, bıktık artık. Halka hizmet için geliyorlar, halka hizmet vermeyi görev bilmemeliler.”

Engin Kızıltaş: “Belediye başkanını hizmet için seçiyoruz, o yüzden beklentimiz, kesintisiz hizmet…”

“Mağusa’da hizmet yok. Biz hizmet istiyoruz. Dükkânımızın olduğu sokakta 3 çöp, 10 da apartman var. Burada olan dükkânları da sayarsak, çöp sayısı haliyle yetersiz kalıyor. Defalarca söyledik ancak arka sokaklara üvey evlat muamelesi veriliyor. Biz, her sabah dükkânımızın yolu temizlemekten usandık. O yüzden 25 Aralık sonrası beklentimiz, kesintisiz bir hizmettir. Biz, belediye başkanını hizmet almak için seçiyoruz.”

Mehmet Uçar: “İlçemizde çevre kirliliği ve altyapı sorunu hat safhada…”

“Mağusa’da genel anlamda bir hizmet sıkıntısı var. İlçemizde çevre kirliliği ve altyapı sorunu hat safhada… Bu bölgeye artık yatırım yapılmalı. 25 Aralık’tan sonra bu sıkıntılar dile getirilmeli. Mağusalı sıkıntılardan bıkmış durumda.”