Nüfusa göre en fazla sığınmacı Kıbrıs'ta

Kıbrıs Cumhuriyeti, nüfusa göre en çok siyasi sığınmacı başvurusu alan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs, Avrupa Birliği Siyasi Sığınmacı Başvurusu Sıralamasında Birinci” başlığı ile bu yöndeki istatistiği duyurdu.

AB İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre Kıbrıs’a 2021 yılında yapılan siyasi sığınma başvuru sayısı 14 bin 799 oldu.

Adanın kuzeyine yönelik rakamlar bu veri içerisinde yer almadı.

Nüfusuna göre siyasi başvuru sayısında Kıbrıs diğer AB ülkelerine büyük fark atıyor.

Kıbrıs’ın ardından 4 bin 111 başvuruyla Avusturya ikinci, 2 bin 474 başvuruyla Slovenya üçüncü sırada yer alıyor.

Kıbrıs'a siyasi sığınmacı başvurusu yapanlarda ilk sırayı Suriyeliler, ardından Kongo ve Nijerya vatandaşları yer alıyor.

Çalışmak yerine yardım maaşı

Öte yandan, gazete, bir diğer haberinde, Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin, yasanın öngördüğü şekilde, Çalışma Dairesi’ne başvurup, işsizlik kaydı yapmak yerine, devletin kendilerine verdiği ödeneği alıp, çalışmamayı tercih ettiklerini yazdı.

Gazete, mevcut yasanın, siyasi sığınma talebinde bulunanlara, başvuruları karara bağlanana kadar istedikleri yerde barınma, serbest dolaşım ve diğer hakları tanıdığını, ayrıca bu kişilere aylık da bağlandığını belirtirken, bu kişilerin iş bulma kurumuna kayıt yaptırmalarının da gerektiğini aktardı.

Siyasi sığınma talebinde bulunanlardan yaklaşık 4 bininin, devletten aldıkları yardımın kesilmemesi adına iş bulma kaydı başvurusunda bulunmadıklarını aktaran gazete, bunun üzerine ilgili kurumların, söz konusu 4 bin kişiye mektup göndererek, kayıt olmamaları durumunda devlet ödeneğinin kesileceğini bildirdiğini belirtti.