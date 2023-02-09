NTV muhabiri: “İsias’ın apartmandan otele dönüştürüldüğü iddiası var”
"Kolonların kesildiği söyleniyor, tüm bunlar yargı sürecinde ortaya çıkacak"
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NTV Muhabiri Merih Ak, Kıbrıslı Türk kafilenin de bulunduğu İsias Otel'in apartmandan otele dönüştürüldüğü iddiası olduğunu söyledi, "Kolonların kesildiği söyleniyor, tüm bunlar yargı sürecinde ortaya çıkacak" dedi.
Ak, Adıyaman’da 4 otelin daha yıkıldığına yönelik bilgi paylaştı. Kıbrıs’tan gelen arama kurtarma ekiplerinin 4 gündür canla başla çalıştığını da ifade eden Ak, “Hepimizin mucizelere ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.
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Etiketler : deprem, isias otel, ntv