NTV muhabiri: “İsias’ın apartmandan otele dönüştürüldüğü iddiası var”

NTV Muhabiri Merih Ak, Kıbrıslı Türk kafilenin de bulunduğu İsias Otel'in apartmandan otele dönüştürüldüğü iddiası olduğunu söyledi, "Kolonların kesildiği söyleniyor, tüm bunlar yargı sürecinde ortaya çıkacak" dedi.

Ak, Adıyaman’da 4 otelin daha yıkıldığına yönelik bilgi paylaştı. Kıbrıs’tan gelen arama kurtarma ekiplerinin 4 gündür canla başla çalıştığını da ifade eden Ak, “Hepimizin mucizelere ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.