Bayram geldi, sevgi çiçekleri her yana serildi. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlarız... A+ A-

NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlar; bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve beraberliği sağlayan bu bayramın sizlere ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederiz.

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