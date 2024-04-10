Bayram geldi, sevgi çiçekleri her yana serildi. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlarız...
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NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlar; bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve beraberliği sağlayan bu bayramın sizlere ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederiz.
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