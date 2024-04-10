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  3. Bayram geldi, sevgi çiçekleri her yana serildi. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
Bayram geldi, sevgi çiçekleri her yana serildi. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Bayram geldi, sevgi çiçekleri her yana serildi. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlarız...

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NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlar; bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve beraberliği sağlayan bu bayramın sizlere ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederiz.

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