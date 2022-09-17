Nouris: “Kıbrıs Türk emlak yönetim fonunun yılda 7 milyon Euro açığı var”

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nouris, adanın güneyinde krize dönüşen Kıbrıs Türk mallarının kötü yönetiminin devam edemeyeceğini söyledi.

Nouris, Kıbrıs Türk emlak yönetim fonunun yılda 7 milyon Euro bir açığı olduğunu söyledi, bunun sonucunda vergi ödeyen vatandaşın açığı kapatmasının istendiğini dile getirdi.

Fonun her yıl 15 milyon Euroya ihtiyacı olduğunu, ancak sadece sekizinin elde edildiğini ifade eden İçişleri Bakanı, Kıbrıs Türk mallarının kullanılması sorununa da değinerek, bir vatandaşın yetmiş dönüm araziyi yönettiği ve yılda 50 Euro ödediği bir vaka olduğuna işaret etti.

Nouris, aynı zamanda, yasa değişiklik tasarısının Ekim ayı içinde hazır olacağının ve görüşülmek ve oylanmak üzere Meclis'e getirileceğinin de altını çizdi. Nouris, yeni yasa tasarısında Kıbrıs Türk mülklerinin konut, ticari ve tarımsal parsellere ayrıldığını ve bunların yönetiminde mültecilerin önceliğe sahip olacağını söyledi.

Kıbrsılı Rum bakan konut arsalarında kalıtım müessesesinin getirileceğini, ticari arsaların ise ihale yoluyla verileceğini ve kira belirleneceğini söyledi.