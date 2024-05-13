Norveç ile Kıbrıs arasındaki ortaklığın 20. yılı müthiş bir Sokak Partisi ile kutlanacak

Murat OBENLER

Ara bölgede yer alan ve 13 yıldır iki toplumun yakınlaşması adına çok önemli etkinliklere imza atmış

Dayanışma Evi'nde 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek Sokak Partisi ile AEA ve Norveç Hibeleri aracılığıyla Norveç ile Kıbrıs arasındaki ortaklığın 20. yılı gece boyunca sürecek harika bir müzik ve yemeklerle kutlanacak. İlk olarak Island Seeds sahneye çıkacak ve saat 20:00'de ilk çıkış şarkıları ve hit parçası Stray Cat’in de içerisinde olduğu beğenilen şarkılarını parti katılımcılarına sunacak.

Daha sonra ise Zildji & Hiktune Project gecenin geri kalanında herkese enerji frekansı yüksek bir gece yaşatacak. Ayrıca Road Buns'taki yemekler ve The Home Café'deki içecekler de arzu edenler için hazır olacak. Etkinlik ücretsiz ve halka açıktır.

Lefkoşa’da Yeşil, Rekabetçi ve Kapsayıcı bir Avrupa İçin birlikte yürümeye davetlisiniz

Ayrıca aynı gün Norveç’in Atina Elçiliği organizasyonu ile Norveç ile Kıbrıs arasındaki işbirliğini 20. Yılı vesileyle Lefkoşa’da özel bir yürüyüş düzenlenecek. Önemli işbirliği projelerinin güzergahını takip edecek yürüyüş H4C’da sona erecek. Etkinlik ücretsiz ve halka açıktır. Daha fazla bilgi için : https://pulse.ly/fbgxujz1mi