Lema GÖZAY

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda artan şirket sayılarına işaret ederek, Sigortacılık Sektörü’nde Nitelik vurgusu yaptığı bir konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Fikri Toros yaptığı konuşmada sigortacılık sektörünün ‘nitelik’ odaklı olması gerektiğine işaret ederek, “artan nüfus, artan riskler, bizleri tehdit eden doğal afet riskleri bizim sigorta sektörümüzü oluşturan şirketlerin finansal güçlerinin arttırılmasını gerektiren dönemdeki faktörlerdir” ifadelerini kullandı.

Toros’tan Berova’ya: “Göreve geldiğiniz günden bu yana 12 sigorta şirketine izin vermişsiniz”

Toros, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sigorta sektörünün güneydeki sigorta şirketleri rekabet edebilir bir noktaya gelebilmesi için ‘finansal güçleri olan niteliklerinin’ arttırılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin yüz ölçümüne ve nüfusuna orantılı olarak artan sigorta şirketi sayılarına işaret eden Toros, “Bu artış niteliklerin arttırılmasını zorlaştıran bir stratejidir. Kapasite ve kaynaklarımızı mevcut olan sigorta şirketlerimizin sayısını arttırarak daha çok sayıda sektör aktörüne paylaştırmaya değil güçlendirmek için harcayarak, niteliklerini arttırmaya odaklanmamız gerekir” dedi.

“Nitel değil nicel odaklı strateji sektörü bir bütün olarak nitelikten uzaklaştırıyor”

Mevcut Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın görüşüne başvuran Toros, Berova dönemi öncesi görevde olan Maliye eski Bakanı Alişan Şan döneminde yalnızca 1 sigorta şirketine faaliyet izni verildiğine işaret ederek, “Siz göreve geldiğiniz günden bu yana 12 sigorta şirketine izin vermişsiniz. Bu az önce söylediğimiz, ki eminim hemfikir olacağımız hedefe nasıl hizmet eder? Bu artan sigorta şirketlerinin varlığı Para Kambiyo Dairesi Müdürlüğü’nün kriterlerine ters düşmez mi?” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında ise sigorta şirketi kriterlerini paylaşan Toros, takip edilen ‘nitelik değil nicelik odaklı strateji’ ile sadece güney ve kuzey arası geçiş noktalarındaki hak sahiplerine fayda sağladığını ve bu durumun sektörü bir bütün olarak nitelikten uzaklaştırdığını belirterek şunları söyledi:

“1- Sigorta Şirketinde çalışan sayısı en az 7 kişi olmalıdır.

2- Genel Müdür ve Yardımcılarının sigorta sektöründe en az 7 yıl tecrübe sahibi ve çalışma geçmişi olması gerektiği yer alıyor. Yani ‘liyakat’ kriteri yer alıyor. Neden böyle bir strateji takip ediyorsunuz? Gerekçeleri ile duymak isterim. ”

“Başvuruları reddedebileceğim yasal bir mevzuat yok”

CTP’li vekil Toros’un ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova yerinden söz alarak Toros’un sorularına cevap verdi. Bakan Berova Sigorta Şirketleri ile ilgili mevzuattaki değişikliğin Cumhuriyet Meclisi’ne sunulduğu ve Ocak ayı içerisinde ilgili komitenin çalışmaları ile hayata geçmesini beklediklerini belirtti.

Bakan Berova, görevde olduğu sürede 12 yeni sigorta şirketine verilen faaliyet izinleri ile ilgili ise ‘istenilen niteliklere haiz olan bir başvuruyu reddetmelerini gerektirecek yasal bir mevzuat olmadığını’ belirterek şu şekilde cevap verdi:

“Bizim şu anda uygulamada olan mevcut yasanın içerisinde istenen niteliklere haiz olan bir başvuruyu reddetmemizi gerektirecek yasal bir mevzuat yoktur. Reddetme konusuna gelecek olursan inisiyatif olur. İnisiyatif kullanmakta yasal bir yaklaşım olmaz. Çünkü her bir başvuruya belli bir süre içinde cevap vermeniz gerekiyor. Ve günün sonunda diğer yasalar ile neden cevap vermediğiniz ya da reddettiğiniz konusuna da açık olarak ilgili kuruma cevap vermekle mükellefsiniz.”

Bakan Berova, CTP’li vekil Toros’un eğer yasal nitelikleri taşımayan bir şirkete izin verildiğine dair bir iddiası var ise bununla ilgili de derhal araştırma başlatacağını belirterek, kendisine getirilen başvurularda ilk sorusunun her zaman ‘Yasal nitelikler yerine getirilmiş mi?’ olduğunu söyledi.