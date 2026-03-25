Nilden Bektaş Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs” kapsamında KTTO ve KTSO’yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretler, “Yeniden Yeşil Kıbrıs Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi Projesi" dolayısıyla gerçekleştirildi.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan eşlik edereken, Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak yürütülen ağaçlandırma projesi hakkında oda yetkililerine bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın güçlü ve köklü kurumlar olduklarının altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, yürütülen birçok çevre çalışmasını yakından takip ettiğini ve bundan güç alarak bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 1 Nisan’da gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliğinin, 18 belediye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün iş birliğinde yapılacağını söyleyen Erhürman, Teslim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle yürütülen bu çalışmada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın desteklerini beklediklerini kaydetti.

“Çevre seferberliği yapmak istedik.” diyen Nilden Bektaş Erhürman, bunun ilk adımını fidan dikme olarak başlatacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimleri ise, bu anlamlı organizasyona her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.