Nightwish onuncu stüdyo albümü olan “Yesterwynde” albümünü yayınladı

Senfonik metalin en başarılı temsilcilerinden biri olan Nightwish, geçtiğimiz günlerde Nuclear Blast aracılığıyla piyasaya sürülen son albümleri "Yesterwynde"nin dördüncü single'ı olan "Lanternlight"ın resmi müzik videosunu yayınladı. Grup daha önce albümden “An Ocean Of Strange Islands”, “The Day Of...” ve “Perfume Of The Timeless” şarkılarını müzik videolarıyla beraber yayınlanmıştı. Grubun 2020'de yayınlanan "Human. :II: Nature" albümünün ardından çıkardığı onuncu stüdyo albümü oldu.

Nightwish’in klavyecisi Tuomas Holopainen albüm için şunları söylüyor: "'Lanternlight', albüm için yazılan ilk şarkıydı ve 'Yesterwynde' yolculuğunun doğal finaliydi. Zamansızlığa ulaşan bir aşk şarkısı bizim için. En değerli olanların anılarını ölümsüzleştiren bir müzik..."

Fantastik Dörtlü geri dönüyor!

Marvel, daha önce Fox'un sahibi olduğu süper kahraman ekibinin yeniden başlatılması için bir çıkış tarihi ve inanılmaz güçlere sahip dört kahramanın tam kadrosunu sosyal medyada duyurdu. Filmin 23 Temmuz 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Oyuncu seçimleri konusunda artık merak edilenler sona erdi: Game of Thrones, The Mandalorian ve The Last of Us filmlerindeki rolleriyle tanınan Pedro Pascal, elastik adam Reed Richards karakterini canlandıracak. Görünmez Kadın olarak bilinen Sue Storm'u Vanessa Kirby (Mission Impossible, Napoleon), İnsan Meşalesi olarak bilinen Johnny Storm'u Jospeh Quinn (Stranger Things'in 4. sezonundaki Eddie Munson) ve Taş Adam Ben Grimm'i Ebon Moss-Bachrach(TheBear) canlandıracak. Filmin yönetmenliğini WandaVision'daki çalışmalarıyla tanınan Matt Shakman üstlenecek.

Avatar: Ateş ve Kül 2025'te vizyona girecek!

James Cameron'un yönettiği ünlü Avatar efsanesinin üçüncü bölümü olan Avatar: Ateş ve Kül, bilim kurgu ve macera hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sinemalarda 17 Aralık 2025'te gösterime girecek olan film, ateş elementiyle ilişkili bir Na'vi klanı olan Kül İnsanları'nın da katılımıyla Pandora gezegeninin yeni bir yönünü keşfederek daha da karmaşık ve büyüleyici bir evren vaat ediyor.

Efsanenin sadık hayranları Jake Sully rolünde Sam Worthington ve Neytiri rolünde Zoe Saldaña 'yı yeniden görmekten mutluluk duyarken, Oona Chaplin'in canlandırdığı Kül Halkı'nın lideri Varang gibi yeni karakterler de bu sürekli genişleyen evreni zenginleştirecek.