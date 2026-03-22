Netanyahu’dan Avrupalı liderlere çağrı: “Kıbrıs’ı bile vurdular, Trump’ı dinleyin ve savaşa girin”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupalı liderlere yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın çizgisini izlemeleri ve savaşa daha aktif şekilde katılmaları gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Avrupa ülkelerinin mevcut tutumunu eleştirerek, daha kararlı ve askeri açıdan daha güçlü bir rol üstlenmeleri gerektiğini savundu. ABD’nin liderliğinde yürütülen stratejiye destek verilmesini istedi.

Netanyahu, tehdidin yalnızca İsrail’le sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Artık Avrupa’nın derinliklerine kadar ulaşabiliyorlar, Avrupa ülkelerine, Kıbrıs’a ateş açtılar bile… Herkesi hedef alıyorlar.”

Bu sözlerle, Avrupa’nın da doğrudan hedef haline geldiğini ve tehdidin genişlediğini ileri sürdü.

Açıklamalarda Kıbrıs’a da özel bir vurgu yapıldı. Doğu Akdeniz’deki stratejik konum ve bölgedeki gelişmeler çerçevesinde, Kıbrıs’ın da bu gerilimin bir parçası haline gelebileceği ima edildi.