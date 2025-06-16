Netanyahu yine 'rejim değişikliği' dedi; taraflar birbirini sivil ölümleriyle suçluyor

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasında dördüncü gün. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 224 kişinin öldüğünü ve kayıpların yüzde 90'ının sivil olduğunu söyledi. Tahran, İsrail'in saldırıları "cerrahi" olarak nitelendirmesine karşı çıktı ve yerleşim bölgelerinde çok sayıda kadın ve çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın yarı resmî Tesnim haber ajansı, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Muhammed Kazımi ve yardımcısının İsrail'in dünkü saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'de de İran saldırılarında en az 14 kişi öldü, 3 kişi kayboldu ve yüzlerce kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırdığı Bat Yam bölgesine giderek "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” dedi.

Öte yandan Başbakan Netanyahu, Fox News'e verdiği bir mülakatta İsrail'in askerî harekâtının “kesinlikle İran'da rejim değişikliğine yol açabileceğini” söyledi.

Taraflar birbirini sivil ölümleri üzerinden suçlarken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "yakında barış olacağını ve birçok görüşme yapıldığını" söyledi. Öte yandan iki ABD'li yetkili, dün Reuters'a verdiği demeçte Trump'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürme planını veto ettiği bildirildi. Yetkililer, İsrail'in büyük bir saldırı başlatmasından bu yana ABD'li üst düzey yetkililerin İsrailli yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve İran'ın en üst düzey liderini öldürme fırsatına sahip olduklarını ancak "Trump'ın bu planı elinin tersiyle ittiğini" söyledi.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmayı görüşmek üzere Salı günü AB dışişleri bakanlarını bir video konferans düzenlemeye çağırdı.