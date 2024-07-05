Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan, İngiliz İşçi Partisinden Milletvekili seçildi.

Çalışkan, oyların %45'ini ve toplam 16.227 oy kazandı. En yakın rakibi, 11.000 oy geride olan Reform UK'den Clive Peacock'du.

Çalışkan, 2015 yılından bu yana Londra'nın Enfield semtinde meclis üyesi olarak görev yapıyordu ve 2018 yılından bu yana da meclise başkanlık ediyordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri (CTP) Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çalışkan’ı kutladı, “Kıbrıslı Türklerin Avam Kamarasında güçlü bir sesi olacağımdan kuşkum yok. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.