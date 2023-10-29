“Neşeli Topluluk” konser verdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde dün akşam Allegra Ensemble topluluğu YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kadın sanatçılarından oluşan topluluğun konseri öncesinde yapılan konuşmalarda cumhuriyetin önemine dikkat çekildi.

"Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıktı

Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen konseri Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri ve sanatseverler izledi.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Günsel, “Cumhuriyet değerlerinden aldığımız güçle bilim ve sanatın aydınlattığı bu gelecek yürüyüşünde hiç durmadan çalışarak bu mirası her zaman ileriye taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçılarından oluşan Allegra Ensemble topluluğunun konserine geçildi.

Topluluk zengin repertuarı ile izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı.